Zürich (awp) - Après une entame de séance hésitante, la Bourse suisse cherchait encore la direction à prendre à l'approche de la mi-journée, alors que de nouveaux records ont été établis vendredi à New York par les indices S&P 500 et Nasdaq 100. En l'absence de données macroéconomiques majeures en ce début de semaine, les investisseurs se concentraient sur une nouvelle salve de résultats d'entreprises.

Les inquiétudes concernant le report de la réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale s'atténuent, observe John Plassard de Mirabaud Banque. Les dernières données de l'ISM ont révélé que l'activité industrielle s'est contractée plus que prévu en février, et le sentiment des consommateurs du Michigan a été fortement révisé à la baisse. "L'indice S&P 500 a terminé en hausse durant les 16 des 18 dernières semaines, ce qui n'était pas arrivé depuis . 1971", ajoute l'expert.

Alors que le front des informations macroéconomiques apparaît plutôt dégagé ce lundi, la Banque centrale européenne (BCE) devrait à nouveau maintenir ses taux d'intérêt jeudi à leur plus haut historique, confirmant son attitude prudente tant qu'elle n'est pas en mesure de crier victoire sur l'inflation en zone euro.

Les dirigeants chinois sont eux "tout à fait confiants" dans les perspectives de croissance de la Chine, a assuré lundi un responsable, au moment où le pays s'apprête à présenter les grandes lignes de sa politique pour 2024 sur fond de ralentissement économique. La Chine ouvre lundi à Pékin ses sessions parlementaires, important rendez-vous politique de l'année avec une "grande préoccupation" vis-à-vis du chômage et de l'économie.

En Suisse, l'inflation a poursuivi son repli en février, l'indice des prix à la consommation ayant reflué à 1,2% en l'espace d'un an.

A la Bourse suisse, le SMI a démarré la séance sur un infime repli de 0,04%, avant de creuser quelque peu ses pertes dans les premiers échanges, puis de se reprendre pour retrouver peu ou prou le niveau affiché quelques heures auparavant. Peu après 11h00, l'indice phare notait à 11'490,54 points soit une imperceptible baisse de 0,03%. Le SLI cédait lui 0,07% à 1874,59 points et l'indicateur élargi SPI abandonnait 0,11% à 14'921,68 points.

Parmi les trente valeurs constitutives du Swiss Leader Index, elles n'étaient plus que treize à perdre du terrain, les dix-sept autres en gagnant. Les trois poids lourds de la cote, Novartis, Roche et Nestlé affichaient des évolutions contrastées, les premiers progressant de 0,5% et 0,3%, quand le troisième lâchait 0,6%.

En haut de tableau, la défensive Swisscom (+0,4%) avait glissé au niveau du peloton, après s'être échappée en début de séance. La première marche du podium provisoire revenait ainsi à Holcim (+0,7%), devant Julius Bär (+0,7%) et Novartis, suivi par son ex-filiale Sandoz (+0,5%). Le géant des médicaments de substitution a bouclé le rachat d'un générique du Lucentis (ranibizumab) détenu jusqu'ici par son homologue californien Coherus Biosciences, le Cimerli. Le groupe vaudois versera pour ce faire un montant initial de 170 millions de dollars (150 millions de francs suisses au cours du jour), rappellent les deux protagonistes.

En bas de classement, Kühne + Nagel héritait de la lanterne rouge, chutant de 2,2%. SIG Group (-1,8%) et Swatch Group (porteur -1,2%) étaient aussi à la peine.

Du côté du marché élargi, dont plusieurs des sociétés dévoilaient leur performance au titre de 2023, Comet plongeait de 5,4%. Le spécialiste fribourgeois des rayons X et des fréquences radio a enregistré des résultats en baisse au cours de son exercice 2023. Le conseil d'administration propose aux actionnaires un dividende sérieusement raboté à 1,00 franc par titre contre 3,70 francs suisses un an plus tôt.

Softwareone (-3,6%) prenait cher aussi. Daniel von Stockar, B. Curti Holding et René Gilli, qui détiennent ensemble 29% de Softwareone font savoir lundi qu'ils mettent fin au groupe qu'ils forment avec le fonds d'investissement Bain Capital, formé en juin dernier, ainsi qu'à "l'accord sous-jacent" de reprise de l'entreprise nidwaldienne.

Gurit abandonnait 1,1%, Victime d'effets de change défavorables, le fabricant de matériaux composites Guri enregistré un bénéfice net de 4 millions de francs suisses suisses en 2023, en baisse de 56% et nettement en deçà des attentes du marché.

Sensirion (+2,1%) confirmait son départ canon, à la faveur de la couverture entamée par Berenberg avec une recommandation du titre à l'achat.

Belimo s'appréciait de 1,3%. Le spécialiste zurichois des servomoteurs pour la ventilation des bâtiments a enregistré l'an dernier une rentabilité écornée d'une vingtaine de points de base à 17,8%, dégageant un excédent d'exploitation (Ebit) de 152,5 millions de francs suisses, contre 152,4 millions en 2022. Le bénéfice net a profité d'un effet fiscal unique pour bondir de 11,5% à 136,9 millions.

Implenia prenait 1,1%. Le numéro un suisse de la construction a fait part de plusieurs contrats d'un montant total de 240 millions de francs suisses.

vj/ck/ib