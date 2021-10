Bourse Zurich: les investisseurs se montrent hésitants à l'ouverture

Zurich (awp) - La Bourse suisse a débuté la séance de lundi de manière hésitante, malgré la clôture favorable des marchés américains vendredi. Alors que les impulsions manquent en ce début de semaine, les investisseurs demeurent dubitatifs quant à l'évolution de l'inflation. Ils veulent aussi croire à un redémarrage de l'économie mondiale plus rapide qu'attendu grâce à la pilule anti-Covid molnupiravir de Merck.

Vendredi, les principaux indices américains avaient clôturé en vive hausse dans le sillage de l'annonce de l'arrivée possible d'une pilule anti-Covid. Le laboratoire américain Merck a en effet annoncé que les essais cliniques sur sa pilule anti-Covid molnupiravir ont montré qu'elle réduisait de 50% le risque d'hospitalisation ou de décès, rappelle lundi John Plassard, de Mirabaud Banque.

Le groupe veut demander dès que possible une autorisation d'urgence pour une mise sur le marché. En cas de feu vert des autorités sanitaires, ce médicament serait le premier traitement du Covid-19. Certains l'ont comparé au tamiflu, dans la mesure où les patients doivent le prendre dans les 5 jours suivant leur infection par la coronavirus, comme les personnes infectées par la grippe ont pour consigne de prendre le tamiflu rapidement.

Du côté des informations macroéconomiques, les prix à la consommation sont restés stables en septembre en Suisse par rapport au mois précédent, mais sur un an le renchérissement a atteint 0,9%. Les détaillants suisses ont quant à eux enregistré une hausse de leurs ventes en août, après deux mois de repli. Les recettes ont grappillé 0,2% en termes nominaux en comparaison annuelle.

Après avoir ouvert la séance sur un repli de 0,33%, l'indice SMI se reprenait dans les premiers échanges, passant peu après 09h10 dans le vert à 11'584,77 points, soit une très légère hausse de 0,08%. Le SLI progressait aussi de 0,05% à 1878,81 points, alors que l'indicateur élargi SPI abandonnait lui 0,04% à 14'974,52 points.

Sur les 30 valeurs constitutives du SLI, douze gagnaient du terrain, le dix-huit autres en perdaient. Sonova (+0,4%) prenait la tête, devançant de justesse ABB (+0,4%) et le poids lourd Roche (+0,4% aussi). Les deux autres plus grosses capitalisation du marché helvétique, figuraient également au rang des gagnants de l'entame de séance, Nestlé progressant de 0,3% et Novartis de 0,1%.

En bas de tableau, Kühne+Nagel (-0,8%) détenait la lanterne rouge, derrière la toujours volatile AMS (-0,8%) et Partners Group (-0,7%). Richemont (-0,1%) a vu UBS réduire son objectif de cours de 145,90 à 133 francs suisses. Swatch Group (-0,2%) fléchissait encore plus vivement que son concurrent genevois.

Sur le marché élargi, le boulanger industriel en restructuration Aryzta chutait lourdement de 7,2%, ce dernier restant affecté par les restrictions liées à la pandémie de Covid-19, avec un impact sur ses recettes lors de l'exercice 2020/21, clos à fin juillet.

Egalement au rang des perdants, Cosmo Pharmaceuticals (-1,7%) a conclu un accord pour racheter Cassiopea. Le laboratoire transalpin lance une offre publique d'échange en Suisse pour reprendre l'ensemble des titres de Cassiopea enregistrés. La transaction a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration des deux sociétés, précisent lundi ces dernières.

La société de participations Perrot Duval (stable) a fait savoir lundi qu'elle reprenait définitivement l'entreprise franco-allemande Polystone Chemicals, spécialisée dans la cosmétique décorative. Les modalités financières de l'opération n'ont pas été dévoilées.

vj/fr