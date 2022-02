Bourse Zurich: les poids lourds pharmaceutiques tempèrent l'optimisme ambiant

Zurich (awp) - La Bourse suisse se maintenait dans le vert mercredi en fin de matinée, malgré un léger essoufflement. L'annonce mardi d'un retrait partiel des troupes russes massées à la frontière de l'Ukraine continuait à alimenter l'espoir d'une sortie de crise, mais les considérations autour de l'inflation reviennent chagriner les détenteurs de capitaux.

"Les prix sortie d'usine aux USA ont enflé de 9,7% en janvier, soit bien plus que les 9,1% anticipés par les analystes", prévient ainsi Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote. Chez Activtrades, Pierre Veyret rappelle que la Réserve fédérale (Fed) des Etats-Unis risque fort d'adopter une sémantique moins accommodante suite au dernier bond de l'inflation.

A 11h08, le Swiss Market Index (SMI) s'enrobait de 0,22% à 12'202,38 points, le Swiss Leader Index (SLI) de 0,26% à 1955,82 points et le Swiss Performance Index (SPI) de 15'432,11% à points. Le gruppetto grossissait à vue d'oeil, mais avait perdu les deux mastodontes pharmaceutiques Roche (stable) et Novartis (+0,4%) pour ne plus conserver comme tête d'affiche UBS (-1,3%).

Le bon Schindler (-4,9%) restait relégué au rôle de voiture-balais. Le constructeur d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques a aussi réalisé une performance honorable l'an dernier, mais prévient que sa rentabilité va connaître un sérieux coup de frein sur les six premiers mois de l'exercice en cours.

Le géant verniolo-texan des dispositifs et consommables ophtalmiques Alcon (+2,7%) poursuivait son échappée en solitaire, après avoir confirmé dans la nuit son rétablissement au sortir de l'exercice 2021. Temenos (+1,9%), Straumann (+1,5%) ou encore Givaudan (+1,2%) réduisaient toutefois leur retard.

Sur le marché élargi, Cembra Money Bank prenait 4,9%, dans le sillage de résultats annuels marginalement moins convaincants qu'escompté. Le spécialiste de crédit à la consommation propose néanmoins à ses actionnaires un dividende un peu plus généreux que prévu.

L'exploitant de boutiques hors-taxe Dufry (+1,9%) aussi avait le vent en poupe, après prolongation sur cinq ans d'une concession à l'aéroport d'Helsinki. Le constructeur de matériel roulant Stadler Rail (+0,4%) a décroché une nouvelle commande en Allemagne, pour 20 rames Flirt.

La Banque cantonale de Saint-Gall (SGKB, -0,1%) a affiché l'an dernier des revenus et un bénéfice en hausse.

