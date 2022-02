Bourse Zurich: les tensions ravivées en Ukraine ont plombé le marché

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la semaine sur une note négative, à l'instar des principales places boursières, alors que Wall Street était fermée pour cause de jour férié aux Etats-Unis (Presidents Day). Le SMI des valeurs vedettes, après avoir ouvert dans le vert, a viré au rouge peu avant midi. Il a plongé jusqu'à un nouveau plus bas de l'année en début d'après-midi, sous la barre des 11'900 points, niveau sous lequel il a terminé.

L'annonce d'une rencontre Poutine-Biden dans la matinée avait soulagé les investisseurs, mais les espoirs ont été douchés après que le Kremlin a jugé "prématuré" de parler d'un sommet entre les deux dirigeants.

Si la crise russo-ukrainienne reste bien présente dans l'esprit des investisseurs, ceux-ci continuent aussi de s'interroger quant à la normalisation monétaire aux États-Unis, mais aussi en Europe. Des interrogations qui pourraient peser sur les marchés, prévient John Plassard, de Mirabaud Banque.

Le SMI a reculé de 0,98% à 11'891,88 points, avec un plus bas à 11'852,99 (plus bas de l'année) et un plus haut à 12'095,22 points. Le SLI a cédé 1,29% à 1890,45 points et le SPI 1,02% à 15'030,92 points. Sur les 30 valeurs vedettes, Swatch (+0,9%), Nestlé et Logitech (+0,4% chacun) ont été les seuls gagnants du jour.

Goldman Sachs a raboté l'objectif de cours de Nestlé tout en confirmant "buy". Le géant veveysan a réalisé une robuste performance l'an dernier, de l'avis de l'analyste qui salue la confiance dont fait preuve la direction pour l'année en cours, malgré des conditions compliquées par une inflation croissante.

Richemont (-0,5%) a également limité la casse, dans le sillage de son concurrent biennois.

Les deux paquebots pharmaceutiques Roche (-0,9%) et Novartis (-1,3%) ont abondamment pris l'eau.

Berenberg a abaissé l'objectif de cours du bon Roche et confirmé "hold". L'exercice en cours risque de demeurer imprégné des incertitudes liées à la crise sanitaire, a relevé l'analyste qui n'exclut pas de relever ses pronostics, si la demande pour les tests Covid-19 devait reprendre l'ascenseur en seconde moitié d'année.

Julius Bär (-3,5%) a fini à la dernière place, derrière Sonova (-3,2%) et Credit Suisse (-3,1%).

Empêtrée dans de nombreuses affaires, la banque aux deux voiles a fait l'objet d'une fuite de données. Une source anonyme a confié à plusieurs médias que le groupe a durant des années accepté comme clients des autocrates, des barons de la drogue, des potentiels criminels de guerre et autres trafiquants d'êtres humains. Credit Suisse a catégoriquement rejeté les accusations sur ces "pratiques commerciales" dont le réseau "Suisse Secrets" s'est fait l'écho dimanche.

Son concurrent UBS (-2,6%) fait aussi partie des principaux perdants du jour.

Sur le marché élargi, Zehnder (+1,2%) a annoncé l'acquisition de l'entreprise canadienne Aria Brands, spécialisée dans l'aération. Cette opération, dont le montant n'a pas été précisée, devrait permettre au spécialiste argovien de l'aération et de la climatisation de développer sa position sur le marché d'Amérique du Nord.

Le directeur général de Dufry (-3,1%) Julian Diaz va quitter la tête de l'exploitant de boutiques hors-taxes fin mai, après près de 18 années en poste. Ancien patron du fournisseur de repas aux compagnies aériennes Gategroup, Xavier Rossinyol va lui succéder officiellement le 1er juin, après une période de transition.

rp/buc