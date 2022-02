Bourse Zurich: less tensions géopolitiques ont douché l'optimisme initial

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé dans le rouge vendredi. Après une hésitation initiale, le SMI des valeurs vedettes avait pourtant pris l'ascendant, dépassant même nettement la barre symbolique des 12'100 points, avant de voir ses gains fondre comme neige au soleil pour terminer de peu au-dessus des 12'000 points.

A New York, Wall Street perdait du terrain avant un week-end prolongé. Les marchés américains seront fermés lundi, jour férié aux États-Unis (Presidents Day).

L'annonce d'une rencontre entre les chefs des diplomaties russe et américaine la semaine prochaine, sous réserve que l'Ukraine ne soit pas attaquée d'ici là, avait bien orienté les indices avant l'ouverture, selon Patrick O'Hare, de Briefing.com, cité par l'AFP.

"Mais ce serait beaucoup demander aux acheteurs de rester convaincus avant un week-end de trois jours, dans la mesure où la situation géopolitique demeure mouvante et sans solution", a-t-il tempéré.

L'incertitude géopolitique et le manque de visibilité sur la trajectoire monétaire de la banque centrale américaine (Fed) "ont rendu les investisseurs nerveux", a commenté Art Hogan, responsable de la stratégie pour National Securities. "Et nous n'avons pas beaucoup de nouvelles à nous mettre sous la dent sur ces deux fronts."

En Suisse, les effets de la pandémie de coronavirus se sont complètement estompés l'année dernière pour l'industrie et la construction. Après un exercice 2020 plombé par l'éclatement de la crise sanitaire, le secteur secondaire a plus que compensé en 2021 les pertes liées au Covid-19.

Le SMI a terminé en baisse de 0,54% à 12'010,09 points, avec un plus bas à 11'981,06 et un plus haut à 12'157,62 points. Le SLI a perdu 0,77% à 1915,22 points et le SPI 0,57% à 15'185,61 points. Sur les 30 valeurs vedettes, quatre seulement ont fini du bon côté de la barre.

Les gagnants du jour sont Swisscom et Nestlé (chacun +0,7%), devant Adecco (+0,2%) et Vifor (+0,03%).

Au lendemain de la publication d'un solide exercice 2021, l'action du géant veveysan a profité de relèvements d'objectif de cours par trois analystes, qui recommandent le titre à l'achat. L'évolution des ventes s'est avérée encore plus réjouissante que prévu en fin d'année dernière, a commenté par exemple l'analyste de Kepler Cheuvreux.

Les deux autres poids lourds Novartis (-0,2%) et Roche (-0,7%) n'ont pas échappé à la tendance. Le premier nommé a finalisé la reprise de Gyroscope au britannique Syncona.

Temenos (-3,4%) a écopé de la lanterne rouge derrière Sika (-3,1%) et Straumann (-2,4%).

Le chimiste de la construction zougois vu son bénéfice net bondir de plus d'un quart l'année denière pour franchir le cap du milliard de francs suisses. Le résultat opérationnel avant intérêts et impôts (Ebit) a lui gagné 23,1% à 1,39 milliard. Selon des courtiers, le titre a subi des prises de bénéfices.

Les bancaires Credit Suisse (-0,9%), Julius Bär (-0,7%) et UBS (-0,5%) ont plus ou moins bien limité la casse.

La banque aux trois clés a annoncé que sa filiale française, reconnue coupable de complicité de démarchage illicite dans le cadre de ses activités transfrontalières, n'avait pas fait appel du verdict de la Cour d'appel de Paris et s'était acquittée de l'amende de 1,875 million d'euros (près de 2 millions de francs suisses) prononcée le 13 décembre.

Sur le marché élargi, Dätwyler (-4,5%) plombé en 2020 par des cessions à perte, a renoué l'an dernier avec la croissance et sensiblement amélioré ses performances financières.

Sulzer (-3,4%) a vu son bénéfice rebondir en 2021, doublant par rapport à 2020. L'industriel winterthourois a par ailleurs annoncé la nomination de Thomas Zickler au poste de directeur financier (CFO). Ce dernier succédera à Jill Lee dans le courant de l'année. Grégoire Poux-Guillaume, directeur général (CEO) a transmis pour sa part le témoin à son successeur Frédéric Lalanne.

Stadler Rail (-0,7%) a encore décroché une commande dont le montant n'a pas été spécifié, cette fois pour 14 rames automotrices de type Flirt à batteries de la part de DB Regio, filiale de Deutsche Bahn.

rp/buc