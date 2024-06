Zurich (awp) - La Bourse suisse avait glissé dans le rouge mercredi à l'approche de la mi-journée, bien que les pertes restent contenues. Les impulsions seront limitées, dans la mesure où les marchés américains restent fermés pour cause de jour férié et que les investisseurs attendent la décision de politique monétaire de la Banque nationale suisse (BNS) jeudi.

"En Grande-Bretagne, l'inflation a retrouvé la cible de la Banque d'Angleterre (BoE) de 2%, laissant la voie libre aux spéculations selon lesquelles la BoE pourrait annoncer une baisse de taux surprise lors de sa réunion jeudi. La réaction de la livre sterling a été immédiate et étonnamment positive", a relevé Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote.

Sur le volet des nouvelles macroéconomiques, les exportations du Japon ont bondi de 13,5% sur un an en mai, leur plus forte croissance en un an et demi en raison de la faiblesse du yen, un facteur qui renchérit par ailleurs les importations de l'archipel.

En Grande-Bretagne, l'inflation a ralenti à 2% sur un an en mai pour la première fois depuis près de trois ans, retrouvant l'objectif de la Banque d'Angleterre, bonne nouvelle pour le gouvernement conservateur en campagne en vue des législatives.

Les investisseurs s'intéresseront également à l'inflation en mai en Afrique du Sud.

A 11h01, le SMI reculait de 0,11% à 12'034,78 points, le SLI perdait 0,14% à 1946,4 points et le SPI lâchait 0,13% à 15'986,12 points. Sur les trente valeurs vedettes, une douzaine progressait et 18 reculaient.

UBS lâchait 0,3%. L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) a clôturé sa procédure de contrôle cartellaire dans le cadre de la fusion entre UBS et Credit Suisse. Elle arrive à la conclusion que la fusion ne menace en rien la concurrence dans aucun segment du marché.

Zurich Insurance (+0,2%) a annoncé avoir pris le contrôle sur l'assureur indien Kotak General Insurance. L'assureur zurichois concrétise ainsi l'accord en ce sens convenu en novembre dernier. La multinationale zurichoise a déboursé 5560 crores ou 670 millions de dollars, soit environ 592 millions de francs suisses, pour s'emparer de 70% du capital de Kotak.

Sandoz (+1,8%), Straumann et VAT Group (chacun +0,7%) prenaient la tête du classement provisoire.

Parmi les trois poids lourds, Nestlé (-0,2%) pesait, tandis que Roche (porteur et bon de jouissance: +0,2% chacun) et Novartis (+0,1%) se hissaient dans le vert.

Logitech (-0,8%) reculait, malgré un commentaire positif de Stifel, qui a fixé le nouvel objectif de cours à 84 francs suisses, après 72 francs suisses.

En queue de peloton, on retrouvait SGS (-1,7%), Schindler (-1,6%) et Julius Bär (-1,3%).

Sur le marché élargi, Le laboratoire dermatologique Galderma (+1,2%) a annoncé la certification par le gendarme sanitaire suédois de son site d'Uppsala pour la production et l'évaluation d'une forme de toxine botulique en voie de développement.

Cosmo (-0,3%) va pouvoir commercialiser son bleu de méthylène Lumeblue en Chine. L'entreprise de l'Empire du Milieu China Medical System (CMS), à laquelle le laboratoire milanais coté à la Bourse suisse a cédé en 2020 les droits du Lumeblue pour plusieurs pays d'Asie, a obtenu son homologation pour la Chine.

Du côté de Komax (-1,2%), deux établissements, Vontobel et Mirabaud Securities, ont abaissé l'objectif de cours pour le fabricant de machines de câblage. La veille, le titre avait déjà terminé sur un repli de 2,9% après l'annonce de la mise au chômage partiel complète de ses sites de Dierikon, dans le canton de Lucerne, et de Cham, dans le canton de Zoug, dès le 1er juillet.

