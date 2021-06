Bourse Zurich: mouvement de consolidation dans les premiers échanges

Zurich (awp) - La Bourse suisse observait un temps de pause mercredi en entame de séance, après que le SMI a brièvement franchi mardi pour la première fois de son histoire la barre des 11'700 points. Dans une actualité des entreprises atone et dans l'attente de la réunion de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi, les investisseurs devaient se contenter en guise de catalyseur de rares indications macro-économiques.

L'augmentation des prix à la production en Chine a atteint en mai son rythme le plus élevé en près de treize ans, alimentée par le renchérissement matières premières.

"L'inflation en Chine au mois de mai constitue une nouvelle illustration de la pression inflationniste pour l'économie mondiale", relève Michael Hewson, de CMC Markets UK. L'analyste en chef s'étonne de la désinvolture pour ne pas dire de la "complaisance", des banques centrales face à cette situation.

A 09h08, le Swiss Market Index (SMI) égarait 0,08% à 11'647,55 points, le Swiss Leader Index (SLI) 0,05% à 1898,36 points et le Swiss Performance Index (SPI) 0,06% à 14'997,48 points. Sur les trente plus larges valorisations de la place zurichoise, 17 reculaient, cinq hésitaient encore sur la direction à adopter et huit progressaient.

Credit Suisse (-0,7%) héritait de la lanterne rouge provisoire, sans indication particulière. Swiss Re (-0,6%) a vu Barclays raboter son objectif de cours sans se départir de sa recommandation à l'achat.

Les poids lourds Nestlé et Roche (-0,3% chacun) bridaient toute velléité de rebond, à l'inverse de Novartis (+0,1%).

Le peloton des gagnants était emmené par Lonza (+0,9%) et comprenait notamment les deux horlogères Richemont ainsi que Swatch.

Le sous-traitant de l'industrie pharmaceutique profitait d'un relèvement de son objectif de cours par Jefferies, qui recommande toujours le titre à l'achat. Le gestionnaire de marques de prestige genevois bénéficiait d'un ajustement d'appréciation similaire, mais par Bernstein. Quand à Swatch, c'est Kepler Cheuvreux qui a procédé à une réévaluation à la hausse pour la porteur.

jh/lk