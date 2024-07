Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note négative mardi. Dès l'ouverture, le SMI a ouvert en fort recul, sous les 12'000 points, et il a évolué dans une fourchette étroite d'une cinquantaine de points jusqu'en milieu d'après-midi, réduisant ses pertes sur la fin, repassant même et finissant un peu au-dessus de ce niveau.

A New York, Wall Street oscillait près de l'équilibre en matinée au lendemain d'un nouveau record pour le Nasdaq et avant les statistiques de l'emploi américain, mercredi pour les créations d'emplois dans le privé et vendredi pour les statistiques officielles.

Les investisseurs se focalisaient aussi sur les propos de Jerome Powell, le patron de la Réserve fédérale américaine (Fed), qui participe avec Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, au forum annuel de la BCE à Sintra, au Portugal.

Le patron de la Fed a répété que si l'inflation avait fait "des progrès", l'institution monétaire "attendait d'avoir davantage confiance" dans le ralentissement de la hausse des prix "avant de commencer à assouplir la politique monétaire".

Sur le front macroéconomique, l'inflation en zone euro est certes repartie un peu à la baisse en juin (2,5% sur un an après 2,6% en mai). Mais le tassement semble cependant insuffisant pour convaincre la Banque centrale européenne (BCE) d'accélérer la baisse de ses taux d'intérêt face à une croissance en berne.

"Christine Lagarde a prévenu que la banque ne dispose pas de suffisamment de preuves de la reprise du contrôle sur la menace inflationniste, laissant ainsi entendre qu'elle pourrait faire l'impasse sur une seconde baisse de taux en juillet," avait rappelé Ipek Ozkardeskaya, pour Swissquote avant publication du relevé.

Le SMI a terminé en recul de 0,32% à 12'011,02 points, avec un plus bas à 11'920,09 et un plus haut à 12'015,14. Le SLI a abandonné 0,32% à 1945,31 points et le SPI 0,21% à 15'955,51 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 15 ont reculé, 13 avancé et UBS et la porteur Roche ont fini stables.

La banque aux trois clés va rembourser de manière anticipée un emprunt de 1,5 milliard d'euros émis par Credit Suisse, qui avait une durée initiale jusqu'en 2025. Le titre de dette sera honoré à la date optionnelle du 17 juillet.

Le bon Roche (-0,6%) a pesé, Novartis (-0,3%) a un peu mieux résisté et Nestlé (+0,7%) a soutenu l'indice.

Partners Group (+2,0%), SIG Group (+1,3%) et Straumann (+1,2%) ont fini sur le podium du jour.

Kühne+Nagel (+1,0% à 264 francs suisses) a profité d'un relèvement de recommandation à "equal weight" de "underweight" par Barclays, qui a aussi sensiblement augmenté l'objectif de cours à 255 de 210 francs suisses. L'analyste estime que le groupe devrait profiter des perturbations en Mer Rouge en raison d'un fort pouvoir de fixation des prix dans les négociations contractuelles avec les compagnies maritimes.

Le géant genevois du luxe Richemont (+0,4%) a annoncé la nomination d'un nouveau directeur général et d'une nouvelle directrice, prenant respectivement la tête de ses marques de joaillerie de luxe Cartier et Van Cleef & Arpels dès le 1er septembre. Cette annonce fait suite à la nomination en mai dernier d'un nouveau patron du groupe, Nicolas Bos.

Son concurrent biennois Swatch Group (+0,3%) a lui aussi gagné du terrain.

Le réassureur Swiss Re (-4,0%) a fini lanterne rouge, alors qu'un ouragan majeur rôde en mer des Caraïbes. Logitech (-2,5%) et Holcim (-1,8%) complètent le trio des plus gros perdants.

Les autres assureurs Zurich (-1,2%) et Swiss Life (-1,3%) n'ont pas échappé à la tendance.

Sur le marché élargi, le spécialiste des solutions de communication en milieu hospitalier Ascom (+1,6%) a conclu un partenariat au sud des Alpes pour le déploiement de sa plateforme Digistat.

DKSH (+0,3%) a signé un accord avec le géant américain des produits d'hygiène Kimberly-Clark afin de distribuer sa marque de couches et de lingettes Huggies au Cambodge.

La Liechtensteinische Landesbank (-0,3%) s'est offert les affaires autrichiennes de la Banque cantonale de Zurich (ZKB, pas cotée), pour un montant non dévoilé.

Le développeur de projets immobiliers et exploitant d'hôtels Orascom DH (+6,3%) a annoncé céder un terrain situé à El Gouna, à l'Est de l'Egypte, pour 28,8 millions de francs suisses, soit près de 16 fois sa valeur comptable actuelle.

L'éditeur genevois de logiciels bancaires Temenos (+0,2%) a signé accord avec l'indien Tech Mahindra. Ce spécialiste des solutions numériques lui fournira une plateforme bancaire conçue pour les institutions de monnaie électronique (IME) au Royaume-Uni et en Europe.

