Bourse Zurich: nette poussée à l'ouverture

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la séance de mardi dans le vert, après avoir terminé lundi en forte progression, juste sous les 10'500 points. La Bourse de New York a clôturé sur un solide rebond, les investisseurs se montrant plutôt optimistes suite à une première série de résultats bancaires, qui sera suivie par ceux de Goldman Sachs cet après-midi.

"Plus les cours de l'action grimpent, plus la douleur de ceux qui n'ont pas suivi - par scepticisme - augmente. Mais plus grand sera le nombre de ceux qui se lanceront quand même", croit savoir CMC Markets. "Il en résulte une tendance à la hausse dans un environnement fondamental qui ne fournit pas de véritables arguments pour l'achat d'actions. La peur de manquer quelque chose, "Fear of missing out (FOMO)" en anglais, pousse les investisseurs vers le marché. Cette escalade peut durer jusqu'à ce que le scepticisme se transforme en euphorie. L'argument 'There is no alternative' (TINA) reste valable", d'après le commentaire.

Peu avant 09h10, le Swiss Market Index (SMI) bondissait de 1,97% à 10'536,38 points, quand l'indice du marché élargi Swiss Performance Index (SPI) prenait 2,08% à 13'476,50 points et que le Swiss Leader Index (SLI) s'envolait de 2,58% à 1588,34 points. Sur les 30 principales cotations de la place zurichoise, toutes étaient parées de vert, à l'exception de Sonova (-0,2%) et Roche (-1,3%).

Le bâlois a vu ses recettes s'affaisser de 7,7% à 14,74 milliards de francs suisses au troisième trimestre, enregistrant des baisses tant pour les diagnostics que pour la pharma. Ce qui n'a pas empêché le groupe de confirmer ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice.

Les deux autres poids lourds Novartis et Nestlé, qui présente d'ailleurs ses chiffres mercredi, avançaient respectivement de 0,4% et 0,3%.

Sonova a vu Credit Suisse abaisser sa recommandation à "neutral", contre "outperform" précédemment et sabrer l'objectif de cours de 65 francs suisses. Deutsche Bank a également raboté l'objectif de cours, mais maintenu la recommandation à "hold", son analyste soulignant la croissance modérée du marché final des aides auditives et l'impact de l'inflation sur les consommateurs.

Le réassureur Swiss Re gagnait 1,8% malgré un avertissement sur résultats, s'attendant à boucler son troisième partiel sur un déficit d'environ 500 millions de dollars (presque autant en francs suisses), en raison essentiellement des dommages occasionnés par l'ouragan Ian. Swiss Life et Zurich Insurance progressaient, eux, de 1,3% et 0,8%.

Les spéculations autour de l'avenir de Credit Suisse (+2,5%) ne prenaient pas de repos. Lundi, le départ du responsable de la banque d'investissement a été évoqué par Bloomberg. Sa rivale UBS avançait également de 1,3% quand Julius Bär prenait 1,2%.

VAT et AMS-Osram complétaient le podium, avançant respectivement de 3,2% et 2,4%.

Sur le marché élargi, Barry Callebaut (+0,7%) a annoncé la signature d'un accord avec un distributeur et fabricant de confiseries basé à Casablanca, lui permettant de produire au Maroc.

Implenia (non négocié) a été choisi par l'Université de Bâle pour construire un nouveau complexe pour son département de biomédecine, dont l'ouverture est attendue pour 2031. Le montant dépasse les 250 millions de francs suisses.

ck/vj