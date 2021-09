Bourse Zurich: nettement dans le rouge pour la dernière séance de la semaine

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note négative vendredi. Le SMI, qui avait encore ouvert juste dans le vert et au-dessus des 12'400 points, a ensuite pris le chemin de la cave et est repassé sous ce niveau. Sur le coup de 14h30, il a accentué ses pertes à la publication des décevants chiffres de l'emploi américain en août, a stagné un moment, avant de nettement creuser son repli, de repasser brièvement sous la barre des 12'300 points et de se redresser sur la fin.

A New York, Wall Street évoluait en ordre dispersé, proche de l'équilibre, en matinée après l'emploi américain.

Le rapport mensuel très attendu du ministère du Travail a fait état de 235'000 emplois créés en août, nettement moins que les 750'000 attendus par les économistes. Cette brutale décélération, après 1,1 million d'emplois créés en juillet et 962'000 en juin, est en grande partie attribuée à la résurgence du variant Delta du coronavirus.

"Les bonnes nouvelles? Il n'y en a pas", a commenté dans une note Ian Shepherdson, économiste en chef du cabinet Pantheon Macronoeconomics. "Septembre sera sans doute faible aussi" sur le plan des créations d'emplois, a-t-il anticipé, "et on commence à être nerveux quant à la possibilité d'un rebond en octobre".

En Suisse, l'hôtellerie sinistrée l'an dernier a encore retrouvé des couleurs en juillet. Les visiteurs étrangers commencent peu à peu à retrouver le goût des destinations suisses et à leurs établissements hôteliers. Les vacanciers helvétiques semblent aussi tentés à nouveau par des destinations plus exotiques.

Le SMI a fini en recul de 0,65% à 12'351,84 points, avec un plus bas à 12'296,12 points et un plus haut à 12'436,21 points en tout début de séance. Le SLI a cédé 0,72% à 2010,28 points et le SPI 0,61% à 15'911,62 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 26 ont reculé et quatre avancé.

Boudé la veille, Logitech (+1,4%) précède Alcon (+0,4%), Swisscom (+0,3%) et ABB (+0,2%) dans le petit groupe des gagnants.

Le géant bleu a profité d'un relèvement d'objectif de cours par Research Partners qui a confirmé "conserver" jeudi soir. L'analyste a relevé ses estimations Ebitda 2021-22 de respectivement 2,5% et 2,7%. Il pense que le géant bleu sera en mesure de payer un dividende annuel de 22 francs suisses par action ces quatre prochaines années.

Temenos (-3,6%) a terminé lanterne rouge, derrière Richemont (-2,5%), Straumann et Swatch (chacun -1,8%).

Les lourds Roche (-0,2%) et Nestlé (-0,3%) ont plutôt bien résisté, alors que Novartis (-1,3%) a pesé sur l'indice.

Novartis a décidé d'interrompre l'étude Cirrus-1 à la suite de résultats intermédiaires. Ceux-ci ont montré que le traitement à base d'iscalimab est moins efficace que celui à base de tacrolimus dans la prévention du rejet d'organe chez des patients ayant reçu une transplantation de rein.

Aux bancaires, UBS et Credit Suisse (chacune -0,5%) ont mieux résisté que Julius Bär (-1,6%).

Holcim (-0,5%) prend des engagements à moyen terme en vue de préserver la biodiversité et les ressources en eau douce. Le numéro un mondial du ciment entend réduire d'ici 2030 l'intensité de l'utilisation d'eau douce dans l'ensemble de son activité et doter dès l'an prochain toutes ses carrières de plan de réhabilitation.

Sur le marché élargi, Tecan (-2,6%) a annoncé une augmentation de capital destinée à financer en partie le rachat de son homologue américain Paramit pour un milliard de dollars. Cette opération lui a permis de lever 357,7 millions, un peu plus que les 353 millions anticipés la veille.

Le transformateur cacaotier Barry Callebaut (+0,1) a finalisé l'acquisition du belge Europe Chocolate Company. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé.

La société immobilière Plazza (+1,5%) a enregistré comme attendu un bénéfice semestriel en hausse, grâce à des effets de réévaluation. Elle mise sur ses projets en développement et se dit confiante pour le reste de l'année.

L'organisateur de foires et salons MCH (+2,3%) a aggravé sa perte opérationnelle au terme du premier semestre. La direction espère renouer avec la rentabilité en seconde moitié d'année, mais table dans le pire des cas sur une perte comparable à celle de la première.

La société biopharmaceutique Polyphor (+4,2%) veut conserver son siège en Suisse après sa fusion annoncée la veille avec l'américain Enbiotix. Une cotation secondaire sur l'indice technologique Nasdaq de Wall Street est également étudiée, a indiqué le patron d'Enbiotix, Jeffrey Wager, lors d'une téléconférence. "Dans l'immédiat, nous ne prévoyons pas de licencier des employés", a pour sa part ajouté le directeur général du laboratoire bâlois Gökhan Batur. Ce dernier entrevoit cependant un nombre important de synergies.

rp/al