Bourse Zurich: nettement dans le rouge pour la première séance de la semaine

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la semaine sur une note nettement négative. Les récents propos du patron de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell sur l'ampleur du relèvement des taux ont douché l'ambiance, tout comme l'évolution préoccupante de la pandémie de coronavirus en Chine. Après s'être approché de la barre symbolique des 12'000 points en début de séance, le SMI a cependant plus ou moins limité la casse et a terminé un peu sous la barre des 12'100 points.

A New York, Wall Street cédait du terrain en matinée, asphyxiée par le poids de l'inflation et du spectre d'un ralentissement économique.

"Il y a un effet de vases communicants entre la semaine dernière et celle-ci, et les gens continuent à vendre et à poser des questions après", a commenté Adam Sarhan, de 50 Park Investments.

"De façon générale, la faiblesse de ce matin, et des semaines passées, est liée aux inquiétudes relatives à la croissance économique et à celle des entreprises", a écrit Patrick O'Hare, de Briefing.com, dans une note.

Ces craintes sont nourries par le discours de plus en plus volontariste des responsables de la Banque centrale américaine (Fed), décidés à enrayer l'inflation.

Autre source de préoccupation pour les investisseurs, l'incapacité des autorités chinoises à juguler les nouveaux foyers de Covid-19 malgré des confinements stricts.

Le SMI a terminé en recul de 1,41% à 12'084,98 points, avec un plus bas à 12'029,55 et un plus haut à 12'169,64. Le SLI a cédé 1,80% à 1868,21 points et le SPI 1,23% à 15'542,54 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 24 ont reculé et 6 avancé.

Holcim (+1,5%) a terminé sur la plus haute marche du podium du maigre groupe des gagnants, devant Givaudan (+0,8%) et Nestlé (+0,7%). Swisscom (+0,3%) et Logitech et Kühne+Nagel (chacun +0,1%) sont les autres gagnants.

Morgan Stanley a relevé l'objectif de cours d'Holcim et confirmé "overweight" après de solides résultats trimestriels qui ont montré que le timing de la reprise de Firestone était le bon, a salué l'analyste.

Selon des courtiers, l'action Nestlé continue de profiter des bons chiffres trimestriels publiés la semaine passée par le géant veveysan.

A la veille de ses résultats trimestriels, Novartis (-0,1%) a mieux résisté que Roche (-1,2%).

Les analystes du consensus AWP tablent sur des recettes trimestrielles de 12,6 milliards de dollars pour Novartis, avec un bénéfice net de base de 3,2 milliards.

La croissance de Roche au premier trimestre a une nouvelle fois été portée par la franchise Covid-19, les ventes de test n'ayant pas ralenti malgré le passage de la pandémie au second plan. Le laboratoire rhénan a confirmé ses objectifs.

Par ailleurs, une étude clinique intermédiaire sur le giredestrant de Roche n'a pas atteint le critère primaire d'évaluation pour le traitement d'une certaine forme de cancer du sein à un stade avancé, même si la multinationale assure avoir constaté une efficacité "encourageante".

Le logisticien Kühne+Nagel présente lui aussi ses résultats intermédiaires mardi et les analystes prévoient des revenus de 2,85 milliards de francs suisses et un bénéfice net de 682 millions.

Les trois plus gros perdants du jour sont Richemont (-6,2%), Partners Group (-5,6%) et Lonza (-4,5%). Swatch (-4,4%) a aussi nettement fléchi.

Temenos (-2,9%) révèle ses résultats semestriels mardi et les analystes s'attendent à des recettes de 222,5 millions de dollars avec un Ebit de 60,5 millions. Par ailleurs, le développeur de logiciels bancaires a été choisi par Mirabaud pour un programme de transformation numérique. Ce partenariat permettra au groupe bancaire et financier d'optimiser son service client. Le montant du contrat n'a pas été pas précisé.

Aux bancaires, des départs seraient imminents dans les instances dirigeantes de Credit Suisse (-3,4%), croit savoir la NZZ am Sonntag, qui a affirmé que le directeur financier David Mathers, le chef juridique Romeo Cerutti et le responsable de l'Asie Helman Sitohang devraient être remplacés. L'association Actares a pour sa part appelé lundi à un engagement plus fort de Credit Suisse vis-à-vis du climat. La banque aux deux voiles publiera ses résultats trimestriels mercredi et elle a déjà averti qu'elle bouclerait sur une perte nette, que les analystes estiment à 265 millions de francs suisses.

Julius Bär (-2,9%) et UBS (-2,8%) ont aussi nettement fléchi. La banque aux trois clés lève le voile sur ses résultats trimestriels mardi et les analystes s'attendent à un bénéfice net de 1,67 milliard de dollars pour ces recettes de 8,8 milliards.

L'assureur Swiss Life (-2,7%) a annoncé que son taux de solvabilité (SST) s'est amélioré à 223% au 1 janvier 2022 contre 197% en comparaison annuelle. C'est supérieur à l'objectif du groupe qui oscille entre 140 et 190%.

Sur le marché élargi, Implenia (+0,7%) va construire un pont de chemin de fer à deux voies en Norvège, un contrat décroché auprès du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire Bane NOR. Le projet est devisé à quelque 190 millions de francs suisses.

rp/ck