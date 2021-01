Bourse Zurich: nettement dans le vert alors que Trump cède la place à Biden

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note nettement positive mercredi, jour de la passation de pouvoir entre Donald Trump et Joe Biden aux Etats-Unis. Le SMI est repassé nettement au-dessus de la barre des 10'900 points et il a même presque accroché le niveau symbolique des 11'000 points sur le coup des 16 heures, avant de se tasser sur la fin. Au niveau des entreprises, Richemont a retenu l'attention après ses chiffres au 3e trimestre 2020/21.

A New York, Wall Street évoluait dans le vert en matinée. Tous les regards étaient tournés vers la cérémonie d'investiture du nouveau président des Etats-Unis Joe Biden en l'absence du sortant Donald Trump et avec un premier couac, une alerte à la bombe à la Cour Suprême.

Le SMI a fini en hausse de 0,63% à 10'945,46 points, avec un plus haut à 10'993,54 points et un plus bas à 10'872,80 points en tout début de séance. Le SLI a gagné 0,74% à 1726,59 points et le SPI 0,60 à 13'575,89 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 24 ont progressé et six reculé.

Le petit groupe des perdants se compose de Geberit (-0,7%), Swiss Re (-0,6%), Julius Bär et Swiss Life (chacun -0,3%), Givaudan (-0,2%) et Swisscom (-0,04%).

Le podium du jour se compose de Temenos et Richemont (chacun +2,8%), Sonova et Lonza (chacun +2,3%) et Logitech (+2,0%).

Julius Bär a relevé la recommandation de Temenos à "buy" de "hold" et augmenté l'objectif de cours. L'analyste a relevé que l'entreprise dispose d'une large base de clients, de relations stables avec eux et de solutions technologiquement à la pointe. Avec l'activité de logiciel comme service (SaaS), le groupe genevois garde ses coûts sous contrôle. Il faudra cependant investir lourdement.

Richemont a enregistré une légère hausse de ses ventes au 3e trimestre de son exercice décalé, malgré les mesures de restrictions liées à la pandémie de coronavirus. La joaillerie, la Chine et les ventes en ligne ont en particulier soutenu la performance du propriétaire de la marque Cartier, qui avait été très affecté par la crise sanitaire lors des trimestres précédents. Dans la foulée, quatre analystes ont relevé l'objectif de cours avec des recommandations entre vendre et conserver.

Swatch (+0,9%), dont on attend prochainement les résultats annuels, a suivi son concurrent genevois de loin.

Alcon (+0,6%) a lancé aux Etats-Unis Precision1, une lentille de contact journalière en hydrogel de silicone pour astigmates. Des études cliniques ont démontré que ce produit s'ajuste en moins de 60 secondes et, avec un alignement idéal et atteint un taux de réussite de 99%, selon le groupe genevois.

Les poids lourds Novartis et Roche (chacun +0,6%) et Nestlé (+0,2%) sont restés plutôt discrets.

Dans le sillage des bons chiffres de Morgan Stanley, les valeurs des deux grandes banques Credit Suisse (+0,7%) et UBS (+0,6%) ont gagné un peu de terrain.

Sur le marché élargi, Relief Therapeutics (+16,3%) va racheter le laboratoire allemand Advita Lifescience, spécialisé dans les maladies pulmonaires rares. La société pharmaceutique genevoise offrira dans un premier temps pour 25 millions d'euros de ses propres actions en échange de l'intégralité du capital de sa cible de reprise.

Evolva (+9,9%) a annoncé le lancement de L-arabinose, un ingrédient pouvant être utilisé comme bloqueur de sucre dans le domaine de la santé et comme substitut dans l'industrie alimentaire. Le marché pour le nouveau produit se monte à quelque 250 millions de francs suisses et devrait croître d'au moins 5% par an, selon Evolva.

Le fabricant de machines-outils Tornos (+7,8%) a vu son chiffre d'affaires chuter de moitié l'an dernier à 103,4 millions de francs suisses, en raison de la crise sanitaire. Le groupe prévôtois a toutefois conquis les investisseurs en affirmant avoir observé une amorce de rétablissement de la demande sur l'ultime partiel.

Autoneum (+2,2%), Belimo (+0,7%), Galenica (+0,2%), Medacta (+1,6%) et Zur Rose (-1,8%) dévoilent jeudi leur chiffre d'affaires 2020.

rp/al