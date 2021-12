Bourse Zurich: nettement dans le vert avant le week-end prolongé de Noël

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note positive jeudi, dernière séance de la semaine avant la trêve de Noël. Après avoir hésité en début de séance, le SMI est repassé au-dessus de la barre de 12'700 points et il s'y est maintenu jusqu'à la fin.

A New York, Wall Street gagnait du terrain en matinée poursuivant sur la lancée positive de la veille et de l'avant-veille.

"Il y a une atmosphère joyeuse à Wall Street, à la veille de Noël", a constaté, dans une note, Patrick O'Hare, de Briefing.com. Certains se prennent à croire à une dernière accélération d'ici le 31 décembre, une période traditionnellement faste pour les marchés actions.

La vague d'indicateurs macroéconomiques publiés avant Bourse a plutôt nourri l'optimisme ambiant, selon Peter Cardillo, de Spartan Capital.

Les commandes de biens durables ont progressé de 2,5% en novembre, soit mieux que les 1,8% attendus, tandis que les dépenses des ménages ont crû de 0,6%, comme attendu. Ombre au tableau, l'indice des prix PCE est ressorti en hausse de 5,7% sur un an, soit le rythme le plus rapide depuis 1982. Sur un mois, l'inflation a légèrement ralenti, à 0,6% contre 0,7% en octobre.

"Cela reste élevé, mais ce n'est pas un chiffre qui pourrait changer la perception générale de l'inflation", a estimé M. Cardillo.

Le SMI a terminé en hausse de 0,56% à 12'785,32 points, avec un plus haut à 12'787,96 et un plus bas à 12'695,59. Le SLI a gagné 0,75% à 2052,66 points et le SPI 0,57% à 16'321,33 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 24 ont progressé et 6 reculé.

Adecco (+2,7%), Schindler (+2,6%) et ABB (+2,1%) ont terminé sur le podium.

Selon les courtiers, Adecco et Schindler ont profité d'un regain d'intérêt pour les valeurs cycliques.

Le géant du ciment et matériaux de construction saint-gallois Holcim (+1,9%) va racheter l'entreprise américaine Malarkey Roofing Products, valorisant celle-ci à 1,35 milliards de dollars. L'opération sera financée en numéraire et Holcim prévoit des synergies de 40 millions par an d'ici à trois ans.

En avril dernier, Holcim avait déjà racheté Firestone Building Products, le spécialiste des toits plats aux Etats-Unis. Les analystes ont relevé la complémentarité de ces deux opérations.

Les bancaires Credit Suisse (+1,9%), UBS (+1,6%) et Julius Bär (+1,5%) ont terminé dans le haut du tableau.

Julius Bär va proposer l'élection de Tomas Varela Muina au conseil d'administration lors de la prochaine assemblée générale, en remplacement de Claire Giraut. Les autres membres du conseil d'administration devraient être reconduits dans leurs fonctions.

Research Partners a entamé la couverture de Sonova (+1,1% à 353,70 francs suisses) à "acheter" et objectif de cours à 420 francs suisses. Le groupe évolue sur des marchés en croissance, a commenté l'analyste. De plus, il a un rôle moteur dans le segment des implants cochléaires et du commerce de détail des appareils auditifs. L'expert s'attend à ce que le fabricant de Stäfa gagne des parts de marché dans toutes ses activités et dispose de marges élevées, malgré des investissements dans la croissance de plus en plus importants.

Dans le camp des poids lourds, Novartis (+0,8%) a annoncé coup sur coup trois homologations aux Etats-Unis. Le régulateur américain a approuvé le Leqvio (inclisiran) pour le traitement du cholestérol, mais également l'antipsoriasique Cosentyx (secukinumab) dans deux indications pédiatriques, à savoir contre l'arthrite avec enthésite et l'arthrite psoriasique juvénile. Par ailleurs, l'autorité sanitaire britannique MHRA a élargi l'homologation de Piqray (Alpelisib) pour le traitement de certains types de cancer du sein.

Nestlé (+0,1%) a fini proche de l'équilibre et Roche (-0,5%) a pesé sur l'indice.

Temenos (-1,0%) a fini lanterne rouge, derrière AMS Osram (-0,9%) et Logitech (-0,8%).

Sur le marché élargi, Implenia (+2,0%) a vendu la participation des deux tiers que le géant de la construction détenait dans Gravière de la Claie-aux-Moines, un producteur de gravier basé à Savigny. Les détails de la transaction ne sont pas précisés.

Le grossiste en consommables informatiques Also (1,3+%) s'est emparé pour un montant non détaillé des principales divisions de l'entreprise portugaise JP Sá Couto. Le groupe lucernois a confirmé ses objectifs annuels.

Plus gros gagnant du moment, le réseau social pour voyageurs fortunés Asmallworld (+26,5%) a acquis une participation de 10% dans Global Hotel Alliance (GHA), une alliance de marques hôtelières internationales.

rp/md