Bourse Zurich: nouveau coup de mou attendu pour terminer la semaine

Zurich (awp) - La Bourse suisse risque de terminer la semaine sur un nouveau coup de mou, dans le sillage de Wall Street, dont les indices principaux ont bouclé la séance de jeudi en repli, étouffés par les taux obligataires. Le SMI des valeurs vedettes devrait ouvrir juste au-dessus de la barre des 10'400 points.

Le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans est monté jusqu'à 4,23%, son plus haut niveau depuis 2008, contre 4,09%. Quant au taux à 2 ans, plus sensible généralement aux anticipations des investisseurs quant à la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed), il a atteint 4,61%, un sommet de 15 ans.

"Beaucoup d'opérateurs tablent déjà sur (un taux directeur à) 5% d'ici le milieu de l'année prochaine", fait remarquer Edward Moya, d'Oanda, selon qui, "l'économie va encore souffrir bien davantage et cela coupe l'appétit pour le risque".

"Il pourrait aussi y avoir eu un peu de déplacements de capitaux des Etats-Unis vers le Royaume-Uni", suite à l'annonce de la démission de la Première ministre britannique Liz Truss, qui a visiblement ravi les investisseurs.

A 08h20, le Swiss Market Index (SMI) s'étiolait de 0,69% à 10'400,90 points dans le marché avant-Bourse concocté par la banque Julius Bär. Toutes les composantes de l'indice phare de la place zurichoise arborait le rouge sur la grille de départ.

Sika (-2,0%) tenait la lanterne de la même couleur, après la présentation de son troisième partiel. Le chimiste de la construction s'est maintenu sur la voie de la croissance sur les neuf premiers mois de l'année, en matière de recettes comme de rentabilité.

Logitech (-1,3%) et Zurich Insurance (-1,2%) se distinguaient également en territoire négatif. L'assureur zurichois serait dans le viseur des autorités américaines en raison de la vente d'assurances-vie (assurances manteau) à des Américains qui les ont utilisées pour frauder le fisc, selon une information relayée par le portail Gotham City.

Credit Suisse (-0,9%) a annoncé jeudi après la clôture boursière la vente de sa participation (8,6%) dans la fintech espagnole Allfunds, qui devrait lui permettre d'empocher environ 334 millions d'euros. La banque aux deux voiles a par ailleurs été blanchie par un tribunal américain dans une affaire de prétendues manipulations des cours de devises.

Les rivaux UBS et Julius Bär (-0,8% chacun) sous-performaient légèrement le marché.

Les poids lourds Nestlé, Novartis et Roche (-0,6% chacun) au contraire jouaient leur rôle défensif. Le dernier nommé a vu son objectif de cours raboté par Goldman Sachs, qui confirme sa recommandation d'achat pour le bon de jouissance.

Une multitude de sociétés du marché élargi ont par ailleurs publié leurs résultats trimestriels, comme les industriels Dottikon (+1,3%), Rieter (-1,8%) et Gurit (non référencé), ainsi que les sociétés de participations HBM Healthcare et BB Biotech (non référencés).

Mobilezone (pas de cours avant-Bourse) a bouclé une première tranche de son programme de rachat d'actions et acquis pour 12 millions de francs suisses de ses propres titres. Un peu plus de 770'000 actions ont été rachetées pour un prix moyen de 15,57 francs suisses l'unité.

buc/lk