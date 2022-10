Bourse Zurich: nouveau recul pour la dernière séance de la semaine

Zurich (awp) - La Bourse suisse a poursuivi sur la tendance négative de la veille et terminé dans le rouge vendredi. Le SMI a passé la plus grande partie de la séance sous la barre symbolique des 10'400 points, avant de remonter sur la fin et de terminer au-dessus de ce niveau.

A New York, le Dow Jones et le S&P500 gagnaient du terrain en matinée, alors que le Nasdaq Composite était proche de l'équilibre.

La reprise du début de semaine n'a jamais semblé devoir être durable et elle ne l'a pas été, a commenté Craig Erlam, d'Oanda. Il y a toujours de grosses incertitudes sur l'économie, l'inflation et l'évolution des taux d'intérêts et tout cela n'est pas de nature à entraîner une solide et durable reprise des marchés des actions.

Le SMI a terminé en baisse de 0,52% à 10'418,60 points, avec un plus bas à 10'319,85 et un plus haut à 10'461,54. Le SLI a cédé 0,80% à 15870,05 points et le SPI 0,49% à 13'322,34 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 21 ont reculé et 9 avancé.

Le bon Schindler (+3,3%) a terminé sur la plus haute marche du podium, suivi par Kühne+Nagel (+1,2%) et ABB (+0,8%).

Au lendemain des chiffres du fabricant d'ascenseurs, plusieurs analystes ont revu leur copie, tous abaissant l'objectif de cours avec des recommandations entre "underperform" et "outperform".

ABB, qui avait aussi publié ses chiffres la veille, a vu son objectif de cours coup sur coup relevé par Deutsche Bank et abaissé par LBBW. Les deux établissements restent neutres sur le titre.

Vontobel a abaissé l'objectif de cours de Temenos (+0,4%) et confirmé "buy" au lendemain de la publication de résultats trimestriels définitifs, sans surprise après l'avertissement sur résultats de la semaine précédente.

Les poids lourds pharma Novartis (+0,5%) et Roche (+0,6%) ont soutenu l'indice. Nestlé (-0,5%) a cédé du terrain.

Novartis publie ses résultats trimestriels mardi prochain. Les analystes tablent sur un chiffre d'affaires de 12,8 milliards de dollars et un bénéfice net de base de 3,4 milliards.

Goldman Sachs a réduit l'objectif de cours du bon de jouissance Roche et confirmé "buy". Les résultats trimestriels du colosse pharmaceutique se sont révélés largement conformes aux attentes, selon l'analyste.

DZ Bank a abaissé l'objectif de cours de Nestlé et confirmé "acheter" après les chiffres sur neuf mois. Avec un portefeuille de marques multidimensionnel et diversifié, le groupe est bien positionné dans un environnement de consommation difficile.

Sika (-5,1%) a fini lanterne rouge, derrière Straumann (-2,7%) et Geberit (-2,5%).

Le chimiste de la construction s'est maintenu sur la voie de la croissance sur les neuf premiers mois de l'année, en matière de recettes comme de rentabilité. Cette dernière a toutefois progressé de manière un peu moins vive qu'attendu, dans un contexte de renchérissement des intrants.

Zurich Insurance (-1,7%) serait dans le viseur des autorités américaines en raison de la vente d'assurances-vie (assurances manteau) à des Américains qui les ont utilisées pour frauder le fisc, selon une information relayée par le portail Gotham City.

Aux bancaires, Credit Suisse (-0,1%) a annoncé la veille la vente de sa participation (8,6%) dans la fintech espagnole Allfunds, qui devrait lui permettre d'empocher environ 334 millions d'euros. La banque aux deux voiles a par ailleurs été blanchie par un tribunal américain dans une affaire de prétendues manipulations des cours de devises.

UBS (-1,3%) et Julius Bär (-0,6%) n'ont pas échappé à la tendance.

Sur le marché élargi, Dottikon ES (+2,0%) a enregistré une forte croissance de son chiffre d'affaires au cours du premier semestre de son exercice décalé 2022/23, alors que le bénéfice net a été dopé par un effet unique.

Gurit (+1,3%) a engrangé un chiffre d'affaire quasi-stable sur les neuf premiers mois de 2022 et relève que son programme d'économies avance comme planifié.

Mobilezone (-1,0%) a bouclé une première tranche de son programme de rachat d'actions et acquis pour 12 millions de francs suisses de ses propres titres. Un peu plus de 770'000 actions ont été rachetées pour un prix moyen de 15,57 francs suisses l'unité.

Rieter (-4,4%) a vu ses ventes s'accélérer sur les neuf premiers mois de l'année, mais les commandes ont ralenti et le groupe s'attend à une pression sur les marges.

Les sociétés de participations HBM Healthcare (-3,3%) et BB Biotech (+0,4%) ont également publié des chiffres intermédiaires.

rp/ck