Bourse Zurich: nouveaux records du SMI, qui reste juste sous les 12'000 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a encore fini sur une note positive mercredi. Le SMI, encore une fois tiré par ses deux poids lourds pharmaceutiques, s'est approché à moins de cinq points de la barre des 12'000 dans la dernière demi-heure de séance. Il a terminé sur de nouveaux records historiques en séance et en clôture.

A New York, Wall Street restait proche de l'équilibre en matinée, dans l'attente des décisions de la Réserve fédérale américaine (Fed) en soirée.

"Aucun changement du taux directeur ou du rythme du programme de rachat d'actifs n'est attendu aujourd'hui et la plupart des économistes ne s'attendent pas à une annonce formelle d'un plan de réduction des rachats d'actifs avant août ou septembre", a commenté Patrick O'Hare de Briefing.com.

"Néanmoins, les acteurs du marché ont hâte de prendre connaissance des projections économiques des membres (du FOMC) et de savoir si la Fed admet se rapprocher d'une inflexion de sa politique en raison de la hausse des pressions inflationnistes", a-t-il ajouté.

Le SMI a fini en hausse de 0,50% à 11'982,03 points, nouveau sommet historique en clôture, avec un nouveau sommet historique en séance à 11'995,82 points et un plus bas à 11'923,31 points. Le SLI a gagné 0,36% à 1937,71 points et le SPI 0,23% à 15'373,92 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 19 ont progressé et 11 reculé.

Le podium du jour se compose de Zurich Insurance, Novartis et Roche (tous +1%).

Nestlé (+0,1%) est resté un peu en retrait de ses deux compères.

Le laboratoire Regeneron, partenaire américain de Roche, a annoncé avoir atteint le critère primaire au terme d'une nouvelle étude clinique pour son cocktail d'anticorps Regen-Cov. Cette solution a permis d'améliorer le taux de survie des personnes hospitalisées après avoir contracté le Covid-19 et ne présentant pas de réponse immunitaire.

L'autorité sanitaire américaine (FDA) a accordé le statut de "percée thérapeutique" à un candidat de Novartis pour le traitement du cancer de la prostate.

Exane BNP Paribas a relevé la recommandation de Nestlé à "neutral" de "underperform" et augmenté l'objectif de cours. L'inflation fait actuellement partie des plus gros soucis des investisseurs et pourrait entraîner un transfert de marges temporaire pour l'industrie de l'alimentation, selon l'analyste.

Le logisticien Kühne+Nagel (+0,3%) a prolongé de dix ans son contrat avec l'anglais Leonardo, actif notamment dans l'aéronautique. Le groupe de Schindellegi sera notamment chargé de la construction d'un nouveau site de logistique pour "plusieurs millions" et qui devrait être opérationnel en 2023.

Côté perdants, ABB (-1,1%) a fini lanterne rouge, derrière Julius Bär (-1,0%) et AMS, Sonova et UBS (tous -0,7%).

Credit Suisse (-0,6%) a aussi cédé du terrain.

JPMorgan a relevé l'objectif de cours d'UBS et confirmé "overweight" et celui de Credit Suisse, confirmant "neutral". Handicapé par les affaires judiciaires ainsi que les débâcles d'Archegos et de Greensill, le titre de la banque aux deux voiles reste traité avec un rabais sur ceux de la concurrence, a relevé l'analyste. Pour la banque aux trois clés, l'expert table sur un essor plus que proportionnel par rapport à la concurrence. La valorisation actuelle du titre est attrayante, d'autant que l'établissement a lancé un généreux programme de rachat d'actions.

La porteur Swatch (-0,2%) fait aussi partie des perdants. Dans le cadre de la révision de l'indice SMI, le titre de l'horloger biennois pourrait devoir céder sa place dans l'indice vedette de SIX à Logitech (-0,1%). Le cas échéant, les modifications seront annoncées en juillet et entreront en vigueur en septembre.

Le concurrent genevois de Swatch, Richemont (+0,04%) a fini quasi à l'équilibre.

Sur le marché élargi, Swissquote (+18,8%) a lancé un avertissement positif sur ses résultats du premier semestre. La banque en ligne glandoise promet de nouveaux objectifs annuels rehaussés pour début août.

Meyer Burger (+14,4%) s'est assuré un financement destiné à accroître ses capacités de production et avoir brossé d'ambitieuses perspectives à moyen terme.

Le grossiste en médicaments et exploitant de pharmacies en ligne Zur Rose (+6,1%) se prépare activement au lancement de l'ordonnance électronique en Allemagne. Le groupe thurgovien se dit prêt pour la phase test qui va démarrer le 1er juillet dans les Länder du Brandebourg et de Berlin.

Au lendemain de la journée des investisseurs de Sulzer (-0,5%), Kepler Cheuvreux a relevé l'objectif et confirmé "buy". Le courtier hexagonal a tout particulièrement apprécié le calendrier pour l'autonomisation de la subdivision APS, rebaptisée pour l'occasion Medmix.

rp/al