Bourse Zurich: nouveaux records historiques, la barre des 11'700 atteinte

Zurich (awp) - La Bourse suisse a poursuivi sa chasse aux records mardi. Le SMI a encore inscrit des records historiques en séance, après avoir franchi pour la première fois la barre symbolique des 11'700 points. Il a ensuite repris son souffle et nettement fléchi sur la fin, terminant un peu au-dessus du plus bas du jour, mais tout de même sur un nouveau sommet historique en clôture.

A New York, Wall Street hésitait en matinée. Les investisseurs continuaient d'évaluer l'optimisme de la reprise face aux incertitudes d'inflation et ses conséquences sur la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine.

"Les échanges hésitants suggèrent un marché en attente de son prochain grand thème", a commenté Art Hogan, stratégiste en chef pour National Securities alors que l'indice CPI sur l'inflation pour mai est attendu jeudi, avant une réunion monétaire de la Fed la semaine prochaine.

"Terne pourrait être le mot du jour et peut-être de la semaine, du moins jusqu'à présent", ont relevé les analystes de Wells Fargo. "On flirte avec des records, mais aujourd'hui sera-t-il le jour ? Peut-être, mais il serait utile d'avoir quelques catalyseurs", ont-ils ajouté.

En Suisse, la croissance devrait compenser cette année le recul subi en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus, a estimé Economiesuisse. La faîtière se veut prudente pour 2022 mais optimiste quant à l'évolution du chômage. La rupture des négociations sur les bilatérales Suisse-UE pourrait cependant peser sur la conjoncture à long terme.

Le SMI a fini en hausse de 0,23% à 11'656,89 points nouveau plus haut historique en clôture et après un nouveau plus haut historique en séance à 11'702,92 et avec un plus bas à 11'647,05. Le SLI a gagné 0,13% à 1899,23 points et le SPI 0,21% à 15'006,48 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 15 ont progressé, 14 reculé et Richemont a fini stable.

Le podium du jour se compose de Lonza (+2,3%), Logitech (+1,8%) et Geberit (+1,5%).

Le sous-traitant de l'industrie pharma, qui fabrique notamment le vaccin anti-covid de Moderna, a profité d'un relèvement de recommandation à "buy" de "neutral" par Goldman Sachs, qui a aussi fortement relevé l'objectif de cours. L'amélioration de la dynamique des marchés finaux et les importants financements privés et publics dont bénéficient le secteur des biotechnologies ont renforcé sa confiance dans les fondamentaux à long terme de Lonza, a notamment relevé l'analyste.

Les poids lourds Roche (+0,7%) et Nestlé (+0,5%) ont gagné du terrain et Novartis (-0,5%) en a perdu.

Roche a décroché le marquage CE pour son autotest contre la Covid-19, mais le groupe pharmaceutique bâlois a surtout profité par ricochet de l'homologation aux Etats-Unis d'un traitement du concurrent Biogen contre Alzheimer. Roche a lui-même en cours deux phases III avec son propre candidat (Gantenerumab) pour le traitement de cette maladie et dont l'homologation est attendue en 2022.

L'action Nestlé, qui a connu une traversée du désert, tombant à 95,00 francs suisses fin février, suscite à nouveau l'intérêt des investisseurs. Selon des courtiers, elle serait porteuse dans le contexte des craintes du retour de l'inflation. Par ailleurs, l'analyste de JP Morgan estime que l'action est sous-évaluée, alors que Nestlé croît plus vite que ses concurrents.

Straumann (-2,5%) a fini lanterne rouge, derrière Credit Suisse (-1,7%) et Sonova (-1,6%).

En Allemagne, les créanciers de Greensill Bank réclament près de 4 milliards d'euros de remboursement. Début mars, la banque aux deux voiles a annoncé le début de la liquidation de ses fonds Greensill pour un volume de quelque 10 milliards de dollars. Jusqu'ici, elle a remboursé près de 4,8 milliards de dollars aux détenteurs de parts de ces fonds.

UBS (-0,2%) a aussi reculé et Julius Bär (+0,2%) a légèrement progressé.

Sonova n'a pas profité d'un relèvement d'objectif de cours par Morgan Stanley, qui a confirmé "equal weight". Après une année 2020 plutôt difficile, l'analyste s'attend à une nouvelle reprise du marché des appareils auditifs, en particulier aux États-Unis et en Europe.

Sur le marché élargi, Landis+Gyr (+2,3%), via sa filiale japonaise, continuera d'assurer la maintenance du centre de commande du fournisseur d'énergie nippon Tepco Power Grid et participera dans ce cadre au remplacement de 28,4 millions de compteurs. Les détails financiers du contrat ne sont pas dévoilés.

La direction du producteur de composants et de boîtiers électroniques Phoenix Mecano (+2,1%) a fait le plein de confiance au printemps, dans le sillage d'un premier trimestre éclatant. "Je pars du principe que notre croissance s'établira - sans acquisitions - à plus de 10%", a assuré en entretien avec AWP le directeur général Rochus Kobler.

rp/lk