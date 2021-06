Bourse Zurich: nouveaux records pour le SMI qui s'approche des 12'000 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a poursuivi sa chasse aux records mardi. Le SMI a allégrement franchi la barre des 11'900 points, bien soutenu par ses trois poids lourds. Quelques prises de bénéfices ne lui ont pas permis de rester à ses plus hauts du jour jusqu'à la fin. Depuis le 1er juin, l'indice vedette de SIX a terminé en vert à chaque séance.

A New York, Wall Street cédait un peu de terrain en matinée, au lendemain de nouveaux sommets et avant le début de la réunion de deux jours du Comité monétaire FOMC de la Réserve fédérale américaine (Fed).

"Les actions américaines font du surplace en début de séance au moment où les investisseurs analysent une série de données économiques et attendent la décision de politique monétaire de la Fed demain", ont relevé les experts de Charles Schwab.

En Suisse, après de longs mois de crise, l'économie devrait reprendre du poil de la bête en 2021, grâce notamment à l'assouplissement des mesures visant à endiguer la pandémie de Covid-19. Les prévisionnistes, bien qu'optimistes, avertissent néanmoins que l'embellie conjoncturelle reste fragile et les incertitudes nombreuses.

Le SMI a fini en hausse de 0,47% à 11'921,97 points (nouveau record historique en clôture), avec un nouveau plus haut historique en séance de 11'963,60 et un plus bas à 11'892,47. Le SLI a gagné 0,34% à 1930,76 points et le SPI 0,44% à 15'308,29 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 21 ont progressé et 9 reculé.

Temenos (-1,1%) a fini lanterne rouge du petit groupe des perdants, derrière AMS (-1,0%) et Adecco (-0,9%).

Standard Chatered a étendu la palette des produits de Temenos. L'établissement britannique a notamment souscrit à de nouveaux services d'automatisation, allégeant le travail manuel de ses équipes et leur libérant du temps pour approfondir leur relations avec leurs clients.

Clariant (+1,6%) précède Sonova (+1,4%) et Swiss Life (+0,9%) sur le podium du jour.

JPMorgan a relevé l'objectif de cours de Clariant et confirmé "underweight". Le produit de la vente des activités dans les pigments, annoncée lundi, est plus élevé que prévu, a notamment relevé l'analyste. En outre, les tendances au niveau de la demande sont restées intactes au deuxième trimestre et les marges devraient se maintenir malgré les vents contraires dus aux prix élevés des matières premières.

Les poids lourds Nestlé (+0,8%), Roche (+0,6%) et Novartis (+0,5%) ont soutenu l'indice.

Roche a présenté le programme de ses interventions pour le prochain congrès annuel de l'Académie européenne de neurologie (AEN), qui se tiendra par correspondance du 19 au 22 juin. Le bâlois reviendra sur plusieurs traitements déjà homologués dans les domaines de l'amyotrophie spinale (AMS), des troubles du spectre de la neuromyélite ou optique ou encore de la sclérose en plaques.

Les bancaires Credit Suisse (+0,7%), UBS (+0,3%) et Julius Bär (+0,03%) ont fini en ordre dispersé dans le vert.

Sur le marché élargi, à la faveur d'un bon début d'année et des niveaux d'activités élevés de ses clients, Leonteq (+8,4%) anticipe un bénéfice net "record" au premier semestre. Le spécialiste des produits structurés prévoit en outre d'afficher à fin juin une base de capital de près de 800 millions de francs suisses.

Le fabricant de circuits imprimés et de composants électroniques Cicor (+7,5%) prévoit une "hausse substantielle" de ses bénéfices au 1er semestre. Le groupe a également obtenu les approbations réglementaires pour la vente de la participation de 29,35% de HEB Swiss Investment à OEP 80, société néerlandaise. De nouveaux membres du conseil d'administration seront élus lors de l'assemblée générale extraordinaire du 16 juillet.

En plein recentrage de ses activités, le groupe industriel Sulzer (+3,9%) a revu à la hausse ses prévisions pour l'exercice en cours, que ce soit en termes d'entrées de commandes, de recettes ou de rentabilité opérationnelle. Au premier semestre, le conglomérat industriel table sur un bénéfice net amélioré de manière "significative" sur un an.

Implenia (-0,3%) a remporté un contrat de 78 millions de francs suisses en Suisse et en Allemagne.

Le partenaire de recherche de Relief Therapeutics (stable), Nrx, assure avoir observé, lors d'un programme complémentaire, des résultats conformes à ceux déjà observés lors d'une précédente étude clinique IIb/III sur le Zyesami (aviptadil) chez des patients hospitalisés pour une pneumonie Covid-19.

