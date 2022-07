Bourse Zurich: nouvelle tentative de rebond

Zurich (awp) - La Bourse suisse tentait vendredi à l'ouverture un ultime et fragile rebond avant la pause du week-end. La veille, Wall Street a terminé en ordre dispersé, alors qu'un relèvement de 0,75 point de pourcentage du taux directeur de la Réserve fédérale américaine lors de la prochaine réunion des 26 et 27 juillet se précise. Après Swatch Group jeudi, Richemont a lancé la saison des résultats.

Jeudi soir à Wall Street, le Dow Jones a perdu 0,46%, le Nasdaq a grignoté 0,03%, et l'indice élargi S&P 500 a lâché 0,30%. Le marché a réagi aux déclarations de deux membres de la Réserve fédérale, le gouverneur Christopher Waller et le président de l'antenne de Saint-Louis, James Bullard, qui se sont tous deux prononcés jeudi pour un relèvement de 0,75 point de pourcentage du taux directeur lors de la prochaine réunion des 26 et 27 juillet.

"Ils ont insisté publiquement, ces derniers mois, pour prendre le pas sur l'inflation" et monter les taux, a expliqué Christopher Vecchio, de DailyFX. "Donc le fait qu'ils suggèrent tous les deux que 0,75 point est approprié donne au marché une raison de revoir l'idée qu'une hausse d'un point est dans les tuyaux." Mercredi, les investisseurs avaient mal réagi à la publication d'un indice des prix CPI très supérieur aux attentes et pariaient que la Fed opterait plutôt pour une hausse d'un point en juillet, une première dans l'ère moderne.

Sur le front des nouvelles macroéconomiques, la Chine a vu sa croissance économique s'effondrer au deuxième trimestre pour signer sa pire performance depuis 2020, en raison des restrictions sanitaires et d'une crise dans l'immobilier qui ont lourdement pénalisé l'activité. Le produit intérieur brut (PIB) de la deuxième puissance économique mondiale a progressé sur un an de seulement 0,4% sur la période avril-juin.

Après une entame de séance en hausse de 0,4%, le SMI restait relativement stable dans les premiers échanges, notant peu après 09h05 à 10'831,03 points, soit une progression de 0,29%. Le SLI était en revanche à la peine ne gagnant qu'un tout petit 0,06% à 1651,82 points, alors que l'indicateur élargi SPI s'appréciait de 0,3% $ 13'971,68 points.

Sur les 30 valeurs constitutives du SLI, douze perdaient du terrain et dix-sept en gagnaient, alors qu'ams-Osram faisait du surplace.

En haut de tableau, le poids lourd Roche (+1,7%) prenait seul la direction des opérations. Le géant pharmaceutique bâlois devançait le chimiste voisin Lonza (+1,4%) et Geberit (+1,5%). Les deux autres plus grosses capitalisations du marché suisse, le géant alimentaire Nestlé (+0,5%) et le laboratoire pharmaceutique Novartis (+0,7% également) se retrouvaient aussi parmi les gagnants de l'entame de séance.

En bas de tableau, Richemont héritait de la lanterne rouge, dégringolant de 5,25%. Le géant genevois du luxe, propriétaire notamment du bijoutier et horloger Cartier, a enregistré au premier trimestre de son exercice décalé 2022/2023 une forte hausse de son chiffre d'affaires et pourtant décoiffé les prévisions des analystes. Il emmenait dans son sillage son concurrent, l'horloger biennois Swatch Group (-1,9%).

Credit Suisse (-2,3%) était aussi à la peine , tout comme Partners Group (-2%). Le gestionnaire d'actifs zougois spécialisé dans les placements privés ne profitait guère d'une performance semestrielles pourtant supérieure aux attentes, publiée jeudi soir. Les autres valeurs financières ne faisaient pas beaucoup mieux, toutes rejoignant le camp des perdants. UBS cédait 2%, Swiss Re 1,1%, Swiss Life 0,5%, Zurich Insurance (-0,5%) et Julius Bär 0,3%.

Du côté du marché élargi, Ems-Chemie bondissait de 2,4%, le chimiste grison ayant confirmé ses modestes ambitions de croissance, en matière de recettes comme d'excédent d'exploitation, pour l'ensemble de l'année en cours. Le chiffre d'affaires s'est enrobé de 10,1% à 1,28 milliard de francs suisses, tandis que le bénéfice d'exploitation avant charges d'intérêts et impôts (Ebit) a grappillé 0,9% à 324 millions.

Barry Callebaut demeurait stable. Le numéro un mondial des produits à base de chocolat et de cacao a fait part de la remise en service progressive début août de son usine belge de Wieze, dont la production avait été interrompue fin juin suite à la découverte de salmonelles dans des lots de chocolat.

DKSH abandonnait 1,2%. Le spécialiste zurichois des services de distribution a pourtant bouclé les six premiers mois de l'année sur des résultats en nette hausse et supérieurs aux attentes de la communauté financière, et ce malgré des recettes inférieures aux prévisions et une croissance ralentie.

