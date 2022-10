Bourse Zurich: nouvelle tentative de rebond

Zurich (awp) - La Bourse suisse a débuté la séance de jeudi en hausse, tentant de reprendre le rebond de mardi, malgré le baisse générale de la veille. Les investisseurs n'en restent pas moins sous tension, le doute commençant à s'instiller dans leur esprit à une semaine des premières publications de résultats d'entreprises au 3e trimestre.

Les principaux indices américains ont eux achevé la séance de mercredi en recul, "effaçant quelque peu le feu de paille de mardi qui avait vu les marchés (mondiaux) connaître un net rebond", observe John Plassard, de Mirabaud Banque. La progression avait notamment été initiée par des rumeurs selon lesquelles la Réserve fédérale américaine (Fed) serait proche de son niveau pivot.

Dévoilé mercredi, l'indice américain ISM des services s'est lui établit à 56,7 points en septembre 2022, dépassant les prévisions du marché de 56, et indiquant toujours une forte croissance du secteur des services, supérieure à la moyenne historique de 55. Il a toutefois reculé par rapport au chiffre de 56,9 enregistré en août, en raison d'un ralentissement de l'activité commerciale et des nouvelles commandes. En revanche, l'emploi s'est amélioré et les livraisons des fournisseurs ont ralenti à un rythme légèrement plus faible.

La saison des résultats des entreprises américaines devrait marquer la poursuite de la baisse des attentes des analystes pour le reste de l'année. Lorsque le consensus et les entreprises auront finalement réagi, cela pourrait marquer un tournant sur les marchés et un rebond probant pourrait enfin se matérialiser, anticipe John Plassard.

A l'origine des mouvements les plus importants des actions, les résultats nécessitent une attention particulière. De solides performances pourraient alimenter le rebond technique observé mardi, alors que des annonces peu impressionnantes pourraient faire revenir les actions sur de plus bas niveaux annuels.

Ce jeudi, les investisseurs se pencheront tout particulièrement sur les ventes au détail en zone euro en août.

Après avoir entamé la journée sur une progression de 0,27%, le SMI étoffait légèrement ses gains dans les premiers échanges, notant peu après 09h20 à 10'519,47 points, soit une hausse de 0,40%. Le SLI prenait pour sa part 0,54% à 1587,94 points et l'indicateur élargi SPI 0,52% à 13'485,22 points.

Sur les trente valeurs constitutives du Swiss Leader Index (SLI), seules six s'affichaient dans le rouge, dont cependant deux de ses trois poids lourds, à savoir les géants pharmaceutiques bâlois Novartis (-0,4%) et Roche (-0,1%). La lanterne rouge revenait à Sonova (-0,5%), derrière Novartis, Swiss Re (-0,4%), UBS (-0,4%) et la défensive Swisscom (-0,2%).

En haut de tableau, Credit Suisse (+4,6%) s'échappait après le nouveau et solide repli essuyé la veille. Le numéro deux bancaire helvétique, qui s'apprête à annoncer un plan de restructuration, s'est lancé dans la vente de l'hôtel Savoy Baur en Ville, un établissement de luxe situé juste à côté de son siège social à la Paradeplatz de Zurich. La toujours volatile ams-Osram (+4,4%) s'intercalait sur le 2e marche du podium provisoire, devant Straumann (2,4%).

Givaudan (+1,1%), première entreprise du SMI à présenter la semaine prochaine sa performance au 3e trimestre, bénéficiait d'un changement de recommandation de la part de Kepler Cheuvreux, lequel recommande désormais le titre du numéro un mondial des arômes et parfums à l'achat, même si l'objectif de cours est réduit de 3750 à 3600 francs suisses.

Holcim (+0,8%) s'est emparé de la société britannique Wiltshire Heavy Building Materials, dont les ventes dépassent les 20 millions de francs suisses. Le groupe est présenté comme un acteur important du traitement de déchets de construction et de démolition ainsi que de leur recyclage.

Du côté du marché élargi, Wisekey décollait de 27,2%. Le spécialiste de la cybersécurité a dévoilé des résultats préliminaires non audités en forte hausse sur les neuf premiers mois de l'année, en dépit de la vente d'Arago.

Comet gagnait 0,5%, le spécialiste fribourgeois des rayons X et radiofréquences ayant obtenu de la part d'une cour américaine une interdiction promulguée à l'encontre de XP Power d'utiliser toute information liée au secret commercial protégé de l'entreprise.

Le biochimiste Evolva (-0,9%) a vu son chiffre d'affaires plus que tripler au troisième trimestre 2022, tandis que sur neuf mois, les ventes ont progressé de plus de 50%. La marge brute d'autofinancement s'est également améliorée et l'entreprise est en bonne voie pour atteindre ses objectifs pour l'exercice en cours.

