Bourse Zurich: nouvelle tentative de rebond attendue à l'ouverture

Zurich (awp) - Après l'échec de la veille, la Bourse suisse devrait effectuer une nouvelle tentative de rebond mercredi. Toujours prudents, les investisseurs se concentreront ce jour sur la très attendue réunion du Comité monétaire de la banque centrale américaine, la Réserve fédérale (Fed), laquelle devrait déboucher sur une hausse des taux directeurs. Un resserrement de 50, voire de 75 points de base est attendu, tout comme une violente réaction des marchés.

Toutes les options sont sur la table quand il s'agit de hausse de taux: 50 points de base, 75, 100 voire plus. La réaction des marchés devrait être très violente (à la hausse comme à la baisse), écrit dans son commentaire matinal John Plassard, de Mirabaud Banque. Mardi, la pression était trop forte et les principaux indices américains ont fini de manière dispersée, le Nasdaq progressant légèrement et le S&P 500 reculant.

"Selon le dernier procès-verbal de la Fed la 'plupart des participants' ont estimé que de nouvelles augmentations d'un demi-point de pourcentage seraient 'probablement appropriées' lors des prochaines sessions de la Fed en juin et juillet", observe l'expert. "On peut ainsi imaginer qu'une hausse de 75 points de base (ou 100 points) ce soir pourrait être interprétée de plusieurs manières".

"D'une part, comme une banque centrale qui commence à paniquer face à la progression de l'inflation (ce qui pousserait les indices vers de nouveaux plus bas annuels) ou d'autre part comme une Fed qui prend la mesure de l'ampleur du 'problème' en utilisant la 'fenêtre de tir' qui est encore ouverte (avant qu'il ne soit plus possible de monter les taux face à la baisse de la vigueur économique), ce qui serait favorablement pris par les investisseurs", ajoute M. Plassard.

Outre la décision de la banque centrale américaine, les investisseurs se pencheront également sur la publication des ventes au détail aux Etats-Unis. En Chine, ces dernières se sont contractées en mai pour le troisième mois d'affilée, mais de façon moins abrupte. Le phénomène reflète la levée de restrictions sanitaires. En Suisse, le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) dévoilera ses attentes actualisées en matière de croissance économique.

Peu avant 08h15, le SMI notait 10'728,24 points, en hausse de 0,27% selon les projections avant-Bourse de la banque Julius Bär. L'ensemble des vingt valeurs constitutives de l'indice phare évoluaient dans le vert.

En haut de tableau, Credit Suisse (+0,4%) prenait les devants, en compagnie d'ABB et du numéro un bancaire helvétique UBS (+0,4% tous deux). Les trois poids lourds de la cote, Nestlé, Novartis et Roche (+0,2% chacun) se retrouvaient en queue de classement, la lanterne rouge revenant cependant à SGS (+0,2%), derrière Swisscom (+0,2%).

Hors SMI, Clariant bondissait de 3,3%. Le chimiste de spécialités bâlois a réalisé au premier trimestre 2022 un chiffre d'affaires en hausse, avec à la clé une marge d'exploitation plus élevée qu'attendu. Le groupe de Muttenz entend continuer d'améliorer ses marges cette année et confirme ses objectifs jusqu'en 2025.

Autoneum (-3,8%) était en revanche à la peine. Le sous-traitant automobile de Winterthour a modéré sa feuille de route à court terme, invoquant un impact délétère de la guerre en Ukraine, de l'accélération de l'inflation ou encore des reconfinements en Chine. Ces développements auront dans l'immédiat réduit à néant la rentabilité opérationnelle, avec une marge Ebit tout juste à l'équilibre sur les six premiers mois de l'année.

