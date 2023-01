Bourse Zurich: optimisme de mise à la veille de l'inflation US

Zurich (awp) - La Bourse suisse s'apprétait mercredi à rebondir sur la planche d'appel de Wall Street. Les principaux indices outre-Atlantique ont passé l'épaule sur la fin d'une séance en dents de scie mardi, sur fond de regain de confiance des détenteurs de capitaux en un adoucissement prochain de la politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) des Etats-Unis.

"Le relevé sur l'inflation jeudi constituera un catalyseur pour l'évolution des marchés, une nouvelle atténuation plaidant en faveur de la poursuite de la tendance haussière", relève Tina Teng, analyste chez CMC Market.

"Les investisseurs portent toujours leurs lunettes roses", résume de son côté Ipek Ozkardeskaya, pour Swissquote.

La saison des résultats connaissait sous nos latitudes de premiers balbutiements, avec notamment les résultats préliminaires de Sika pour 2022.

A 08h10, le préSMI extrapolé par Julius Bär s'enrobait de 0,17% à 11'181,57 points, sur un large front vert.

Seul Sika (-0,8%) manquait à l'appel. Le chimiste de la construction a certes comme promis franchi le cap des 10 milliards de francs suisses de chiffre d'affaires l'an dernier, mais la performances manque le coche des analystes pour une centaine de millions.

Les mastodontes Nestlé, Novartis et Roche (+0,2%) traînaient la patte, alors que la défensive Swisscom (+1,6%) se montrait plus offensive. Le géant bleu bénéficiait pour ce faire d'une recommandation à l'achat formulée par Société Générale.

Sur le marché élargi, Basilea s'appréciait de 2,0%, après avoir publié des résultats préliminaires sensiblement supérieurs à ses propres ambitions affichées pour l'année écoulée.

Le fabricant de puces U-Blox (+1,7%) aussi a livré un premier aperçu de son exercice 2022, conforme aux attentes des analystes.

Le producteur de dispositifs d'application Medmix (non recensé) se résoud à se défaire de ses activités en Pologne, sous le coup de sanctions locales en raison de la présence dans l'actionnariat de l'oligarque russe Viktor Vekselberg.

Le biochimiste des arômes, parfums, édulcorants et anti-moustiques Evolva (non répertorié) a largement concrétisé ses propres ambitions l'an dernier et prévoit de poursuivre sur la voie de la croissance en 2023.

jh/ol