Zurich (awp) - La Bourse suisse s'acheminait lundi vers une entame de séance et de semaine en douceur. Seuls deux sociétés du marché élargi étaient venues troubler la pause observée dans la saison des résultats intermédiaires. La place new-yorkaise avait fini la semaine précédente sans direction.

"Les indices européens devraient ouvrir sans tendance ce matin, tous les yeux étant rivés sur le symposium de Jackson Hole qui débutera jeudi et qui devrait mettre tous les investisseurs d'accord quant à la prochaine décision de politique monétaire de la Fed (en septembre)", anticipe John Plassard de Mirabaud Banque.

A 08h17, le pré-SMI extrapolé par Julius Bär s'appréciait de 0,14% à 10'854,00 points, sur un front vert uni.

Les poids lourds Nestlé, Novartis et Roche grappillaient 0,1%, alors que la grande majorité des autres composantes de l'indice phare s'enrobaient plutôt de 0,2%. Ces deux marques constituaient d'ailleurs les extrémités de la marge de fluctuation.

Le marché élargi était à peine plus mouvementé, Tecan s'appréciant de 1,4% et U-Blox de 1,2%. Dans le sillage de leurs résultats à mi-parcours respectifs la semaine dernière, l'équipementier de salles blanches et le producteur de puces faisaient l'objet de commentaires d'analystes.

Le géant de l'inspection et de la certification SGS affichait les moins bonnes prédispositions, grignotant tout de même 0,1%.

Non référencé, la société immobilière Epic Suisse a soigné recettes et rentabilité sur la première moitié de l'année. Pas répertorié non plus, le spécialiste des emballages Aluflexpack a vu ses marges se contracter, malgré des revenus en hausse marquée.

