Bourse Zurich: optimisme résolu, avant la réponse de la Fed à l'inflation

Zurich (awp) - La Bourse suisse a ouvert la séance de mercredi sur un rebond sensible, au lendemain d'un nouveau recul marqué et dans l'attente de la réponse que doit apporter dans la soirée la Réserve fédérale (Fed) à l'inflation galopante au pays de l'oncle Sam.

"Les investisseurs seront-ils à même de faire face à un avenir moins complaisant au niveau monétaire?", s'interroge John Plassard, de Mirabaud Banque.

"L'indice des prix à la production US publié hier a mis une gifle dans la figure des marchés, avec un renchérissement de 10% des prix usine en novembre", relève de son côté Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote. Si la perspective d'un resserrement monétaire ne fait guère l'ombre d'un doute dans l'esprit des analystes, l'ampleur du phénomène constitue toujours une inconnue non négligeable.

Le Congrès est parvenu de justesse à esquiver le risque d'un défaut de paiement des Etats-Unis, acceptant de relever le plafond de la dette.

Sur le plan conjoncturel, la Chine a accusé en novembre un repli des ventes de détail. L'inflation a encore accéléré au Royaume-Uni sur le même mois.

Rares étaient les entreprises à égayer le front des nouvelles en Suisse.

A 09h09, le Swiss Market Index (SMI) s'appréciait de 0,40% à 12'460,72 points, le Swiss Leader Index (SLI) de 0,45% à 2008,20 points et le Swiss Performance Index (SPI) 0,42% à 15'916,48 points, Sur les trente principales valorisations, seules cinq reculaient sensiblement, deux orbitaient autour du plot de départ et 23 progressaient plus ou moins nettement.

Le sous-traitant pharmaceutique Lonza (+2,2%) tentait une échappée, devant le développeur de logiciels bancaires Temenos (+1,7%). Ce dernier a étendu son partenariat avec Microsoft dans les services nuagiques.

Le paquebot alimentaire Nestlé (+0,8%) assurait le maintien des indices à flot. La multinationale veveysane semblait carburer à un relèvement d'objectif de cours par Goldman Sachs, qui reconduit au passage sa recommandation d'achat. Le deux poids lourds pharmaceutiques Roche (+0,2%) et Novartis (-0,3%) prenaient des directions opposées.

Vifor Pharma (-0,5%) reprenait son souffle après avoir crevé le plafond mardi, dans le sillage de l'annonce de son rachat pour près de 11 milliards de francs suisses par l'australien CSL. Le bonnet d'âne échoyait à Adecco (-0,6%), sans information particulière.

Lanterne rouge du marché élargi, Polyphor (-5,4%) ne profitait guère de l'introduction en phase clinique d'une version inhalée de son antibiotique murépavadine, pour traiter des infections à bacille pyocyanique chez les personnes atteintes de mucoviscidose.

SIG Combibloc (-3,2%) pâtissait de la dégradation de la recommandation par Barclays à "underweight".

Orascom DH (-0,4%) va assister à une passation de pouvoir dynastique au faîte de son organe de surveillance.

jh/lk