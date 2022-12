Bourse Zurich: ouverture à reculons, la Chine inquiète

Zurich (awp) - La Bourse suisse à ouvert à reculons jeudi matin, pour l'avant-dernière séance de l'année 2022, toujours sur son élan négatif de mercredi soir. La réouverture de la Chine pourrait certes relancer l'économie mondiale, mais risque également de stimuler l'inflation, ce qui laisse augurer de nouveaux resserrements monétaires.

Mais paradoxalement, la nouvelle vague de contaminations pourrait entraîner de nouvelles mesures sanitaires dans le monde, ce qui serait défavorable à la croissance, note Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote, dans son commentaire matinal. Inversement, si la réouverture frappait trop durement l'économie mondiale, les banques centrales pourraient également se montrer plus accommodantes. Cependant pour l'heure, personne n'est assez optimiste pour entrevoir une lueur d'espoir, constate l'analyste.

Mercredi, le S&P 500 a perdu 1,20%, et rendu la moitié des gains accumulés entre octobre et novembre. Il est temps que cette année se termine, conclut-elle.

Les prix du pétrole ont poursuivi à la baisse, car le nombre d'infections en Chine a anéanti les espoirs d'un redressement conjoncturel, note de son côté Raiffeisen. Le négoce devrait rester très calme aujourd'hui, la plupart des investisseurs ayant d'ores et déjà fermé leurs livres d'ordres. Après une année très agitée, ils ne veulent plus prendre de risque inutile juste avant le 31 décembre.

A l'agenda de la journée figurent l'évolution des crédits au secteur privé et de la masse monétaire M3 en zone euro ainsi que les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis.

A 9h17, l'indice SMI cédait 0,66% é 19'741,51 points. Le SLI lâchait 0,57% à 1640,80 points et le SPI 0,63% à 13'735,90 points.

Sur les 30 valeurs de l'indice SLI, une seule, VAT Group, pointait dans le vert.

VAT Group prenait 0,2%, à contre-courant de la tendance général, sans événement particulier. La volatile Ams-Osram (-0,1%) occupait la deuxième marche du podium, devant Lonza (-0,2%).

A l'opposé, Credit Suisse (-1,7%) fermait la marchée, derrière le poids lourd Nestlé (-1,3%) et Richemont (-1,2%).

Les poids lourds pharmaceutiques Roche (-0,5%) et Novartis (-0,5%) était quasiment ex aequo et dans la moyenne. Novartis a conclu un "accord de principe" en vue du règlement d'une procédure collective avec trois groupes de plaignants aux Etats-Unis portant sur le lancement d'un générique de son traitement Exforge (amlodipine et valsartan).

Le spécialiste des solutions de suivi médical à distance SHL Telemedicine (inchangé) prévoit une cotation supplémentaire sur l'indice Nasdaq de la Bourse de New York. L'entreprise israélienne, qui entend rester à la Bourse suisse, a déposé une demande auprès du régulateur boursier américain (SEC).

EEII (inchangé) a annoncé l'entrée à son capital de l'entrepreneur Alexandre Uldry à hauteur de 92%, alors que Larissa Tchertoka, soeur de l'oligarque ukrainien Ihor Kolomoïsky, détient désormais mois de 3% des parts.

rq/ol