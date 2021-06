Bourse Zurich: ouverture attendue à l'équilibre

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait débuter la dernière journée de la semaine à l'équilibre, après avoir terminé jeudi sur des nouveaux sommets historiques, au-delà des 11'510 points.

La Bourse de New York a clôturé dans le rouge jeudi, le Nasdaq à forte coloration technologique affichant son plus fort repli en trois semaines. "Il y avait pourtant de quoi se réjouir avec des rumeurs concernant une concession fiscale majeure de Joe Biden et des statistiques économiques américaines probantes", a commenté John Plassard, de Mirabaud Banque.

Le taux de chômage américain du mois de mai est attendu cet après-midi. Au Japon, la consommation des ménages a poursuivi sa remontée en avril (+13% sur un an) malgré la remise en place d'un état d'urgence en raison de la pandémie.

A 8h10, le SMI était stable à 11'510,71 points, selon les indications avant-Bourse de Julius Bär. Sur les 20 valeurs clés, seule Novartis progressait et Holcim était stable quand les autres titres reculaient.

Le géant bâlois (+0,5%) profitait visiblement des données publiées à la réunion annuelle de la société américaine d'oncologie clinique. Les autres poids lourds Nestlé et Roche reculaient de 0,1%.

Julius Bär perdait aussi 0,1%. Les autres valeurs bancaires Credit Suisse et UBS (-0,2%) baissaient un peu plus fortement.

Sur le Swiss Leader Index, AMS Osram s'envolait de 1,9%, après avoir conclu avec la société d'éclairage américaine Acuity Brands un accord de vente de son unité Digital Systems aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.

Sur le marché élargi, EFG International bondissait de 3,6% après qu'UBS a relevé sa recommandation à "buy".

