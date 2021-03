Bourse Zurich: ouverture attendue dans le rouge

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait démarrer la séance de jeudi sur un repli dans le sillage de la clôture dans le rouge de Wall Street, et du Nasdaq en particulier. Les investisseurs, devraient miser sur la prudence, la remontée des taux obligataires inquiétant toujours les marchés.

Sous nos cieux, nombre de sociétés du marché élargi ont présenté leurs résultats annuels, affectés à des niveaux différents par la pandémie de coronavirus.

"Les indices européens devraient ouvrir en nette baisse ce matin dans le sillage du véritable sell off sur les valeurs technologiques américaines hier soir, qui est à mettre sur le compte de ventes forcées et d'une importante rotation sectorielle de la part de hedge funds et de fonds de pension américains", affirme l'analyste John Plassard de Mirabaud Banque.

Au niveau macroéconomique, les ventes au détail en zone euro de janvier seront scrutées par les marchés.

A 8h12, le SMI cédait 0,7% à 10'696,75 points selon les indications avant-Bourse de Julius Bär. A l'exception de Zurich Insurance, stable, les autres blue chips pointaient dans le rouge.

L'assureur a nommé Sierra Signorelli directrice générale de Commercial Insurance (assurance des entreprises) et membre de la direction du groupe avec effet immédiat. Elle prend la suite de James Shea qui quitte l'assureur.

Au niveau des poids lourds, Novartis (-2,8%) pesait en particulier tandis que Nestlé et Roche (-0,2%) se défendaient mieux.

Sans indication particulière, Swiss Life (-0,6%) faisait également partie des grands perdants.

Au niveau du marché élargi, une série d'entreprises ont publié leurs chiffres annuels. VAT (-1,6%) a vu son bénéfice doubler en 2020 et en profitera pour relever son dividende. Il aborde l'année 2021 avec confiance tablant sur une hausse de son chiffre d'affaires.

Inficon (-2,3%) a pu compter sur une forte reprise au quatrième trimestre pour relever quelque peu sa performance 2020. Le bénéfice net a cependant reculé de 7% à 49,3 millions de dollars.

lk/vj