Zurich (awp) - La Bourse suisse s'apprêtait jeudi à débuter les échanges en terrain négatif, après avoir terminé nettement dans le vert mercredi. Aucune impulsion n'est à attendre du côté des Etats-Unis, car Wall Street sera fermé. Le front des nouvelles était plutôt dégarni en Suisse.

"Les indices européens, en l'absence des marchés américains fermés pour cause de Thanksgiving, devraient ouvrir sans tendance ce matin malgré la clôture de New York et du nouveau record historique de Microsoft qui s'approche, tout comme Apple, de la barre inimaginable des 3000 milliards de dollars de capitalisation boursière!", a commenté John Plassard, de Mirabaud Banque.

Quelques indicateurs macroéconomiques seront dévoilés, comme l'indice PMI de novembre pour la zone euro et la France. La Banque centrale européenne (BE) livrera le compte-rendu de sa réunion de politique monétaire d'octobre.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) s'inquiète d'une hausse de maladies respiratoires en Chine et a demandé à la population "de prendre des mesures" de protection, près de quatre ans après le début de la pandémie de Covid-19.

A 8h08, l'indice préSMI, calculé par Julius Bär, égarait 0,06% à 10'825,55 points. Les vingt valeurs constitutives de l'indicateur phare pointaient dans le rouge.

L'assureur-vie Swiss Life chutait le plus lourdement (-1,3%), après que Bank of America a abaissé sa recommandation à "underperform", contre "neutral" auparavant. L'objectif de cours a été sabré à 586 francs suisses de 625 francs suisses.

Sika (-0,04%) a annoncé renforcer sa production de polymères sur son site américain de Sealy, dans l'Etat du Texas pour faire face à la demande croissante d'adjuvants pour béton aux Etats-Unis et au Canada. Aucun montant n'a été dévoilé.

Les trois poids lourds Nestlé, Novartis et Roche reculaient de 0,04% chacun.

Hors SMI, le producteur de composants électroniques Carlo Gavazzi (non traité) a vu ses recettes et ses entrées de commandes reculer au cours des six premiers mois de son exercice décalé 2023/24 (clos à fin septembre).

ck/vj