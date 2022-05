Bourse Zurich: ouverture attendue dans le vert

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait débuter la séance de mercredi en terrain positif, dans la foulée de sa clôture dans le vert mardi. Wall Street a fini en ordre dispersé, alors que les données macroéconomiques tendent à démontrer un ralentissement économique aux Etats-Unis.

A New York, "la séance aurait cependant pu être nettement plus 'sanglante' si l'on se fie à la publication de statistiques économiques américaines largement en-dessous des attentes et assez inquiétantes", selon John Plassard, de Mirabaud Banque, qui cite un indice des services au plus bas en quatre mois, la plus faible croissance de l'activité industrielle en trois mois ou encore l'effondrement des ventes de logements neufs aux Etats-Unis.

En Allemagne, le moral des consommateurs devrait se stabiliser à un bas niveau en juin, après trois mois de baisse consécutifs liés à la guerre en Ukraine et à l'inflation galopante dans le pays.

A 08h10, le Swiss Market Index (SMI) avançait de 0,49% à 11'540,39 points dans le marché avant-Bourse concocté par la banque Julius Bär. L'ensemble des composantes de l'indice phare de la place zurichoise pointait dans le vert.

UBS menait la course (+1,1%), devant Richemont (+0,9%). Leurs homologues respectifs Credit Suisse et Swatch Group progressaient de respectivement 0,7% et 0,5%.

ABB (+0,7%) a pris le contrôle d'une plateforme numérique pour les véhicules électriques en Inde, Numocity.

Holcim (+0,6%) a jusqu'à ce mercredi pour se pourvoir en cassation, après que la cour d'appel de Paris a confirmé la semaine dernière la mise en examen de Lafarge pour "complicité de crimes contre l'humanité" en Syrie jusqu'en 2014.

Les poids lourds de la cote, Nestlé, Roche et Novartis, se tenaient dans un mouchoir de poche (0,4%).

Sur le marché élargi, Stadler gagnait 1,4%. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé l'attribution au fabricant thurgovien de matériel roulant le marché des CFF portant dans un premier temps sur 286 rames du type Flirt. Le recours du concurrent Alstom a été rejeté.

A l'autre bout, Ypsomed plongeait de 5%. L'an dernier, le bénéfice net a quasiment été quadruplé, mais le dividende est sabré. Une augmentation de capital est prévue pour soutenir la croissance.

Une nouvelle venue fera ses premiers pas à la Bourse suisse, la société immobilière Epic Suisse, qui a fixé le prix d'émission à 68 francs suisses par action.

ck/rq