Bourse Zurich: ouverture attendue dans le vert avant l'inflation américaine

Zurich (awp) - La Bourse suisse était attendue dans le vert mardi dans les premiers échanges, après avoir terminé sur un repli la veille. Les investisseurs semblaient optimistes avant la publication dans l'après-midi des chiffres de l'inflation (CPI) de novembre aux Etats-Unis, un indicateur clé.

La Bourse de New York a terminé en nette hausse lundi, animée par des achats d'opportunité.

"Les indices européens devraient ouvrir en hausse ce matin dans le sillage de la clôture de Wall Street alimenté par l'espoir que les chiffres de l'inflation américaine qui seront publiés cet après-midi seront en-dessous des attentes", relève John Plassard de Mirabaud Banque. "Ceci pourrait laisser entendre que la Fed adoptera un ton plus dovish (colombe) demain soir", estime l'expert.

La Banque centrale américaine, après deux jours de réunion, annoncera mercredi soir sa décision de politique monétaire, les opérateurs tablant sur un relèvement d'un demi-point de pourcentage du taux directeur. Cela porterait ce dernier entre 4,25% et 4,50%, au plus haut depuis 15 ans. En un an seulement, il aurait grimpé de quatre points et demi, un niveau historique.

Les annonces de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Banque nationale suisse (BNS) animeront également les marchés financiers jeudi. Ce mardi, l'actualité macroéconomique sera également nourrie par des chiffres en provenance de l'Allemagne dont l'inflation définitive du mois de novembre et le baromètre mensuel de l'institut ZEW mesurant le moral des investisseurs.

A 8h14, le SMI prenait 0,42% à 11'079,73 points selon les indications avant-Bourse de Julius Bär. Toutes les valeurs clé étaient de la fête.

Richemont (+1,8%) affichait la progression provisoire la plus remarquable. Son concurrent biennois Swatch (+1,8%), évoluant au niveau du SLI, avait également les faveurs des investisseurs

Sans information particulière, Credit Suisse (+1,3%) s'était arrogé la deuxième place tandis que son concurrent UBS (+0,3%) avançait plus timidement.

Les poids lourds de la cote, Novartis (+0,7%), Roche et Nestlé (+0,2% chacun) progressaient à des vitesses différentes.

Novartis a obtenu le feu vert de la Commission européenne de Pluvicto pour le traitement d'une certaine forme de cancer de la prostate. Cette homologation est valable dans les 27 pays de l'Union européenne ainsi que l'Islande, la Norvège, l'Irlande du Nord et le Liechtenstein.

Le géant alimentaire et son partenaire néo-zélandais Fonterra vendent leurs parts dans la coentreprise brésilienne Dairy Partners Americas (DPA) au groupe français Lactalis,

Au niveau du SLI, Temenos (+1,3%) a annoncé l'extension de sa collaboration avec "un institut financier américain de premier plan". Le communiqué ne révèle ni le nom du client, ni les contours financiers de l'opération.

Du côté du marché élargi, l'équipementier automobile Autoneum (pas de cours) aura un nouveau directeur général (CEO) à compter du 27 mars 2023 en la personne de Eelco Spoelder. Ce dernier succédera alors à Matthias Holzammer, qui a décidé de se retirer pour des "raisons familiales", mais restera au service de l'entreprise jusqu'à fin juin,

lk/vj