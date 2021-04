Bourse Zurich: ouverture attendue en baisse

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la séance de mercredi en repli, dans le sillage de la clôture en baisse de Wall Street la veille. Alors que le flux des nouvelles d'entreprises demeurait bien limité en début de matinée, les investisseurs se concentreront sur la publication des indices des directeurs d'achats (PMI) dans la zone euro en mars ainsi que des délibérations de la Réserve fédérale américaine.

Les principaux indices américains ont achevé en léger repli mardi soir, conséquence notamment de prises de bénéfices. Les investisseurs ont aussi été saisis par le doute concernant la faisabilité du projet d'infrastructure du président américain Joe Biden ainsi que le regain de tensions entre la Russie et l'Ukraine, observe dans son commentaire matinal John Plassard, de Mirabaud Banque.

Peu avant 08h10, l'indice SMI notait à 11'149,16 points, soit un repli de 0,30%, selon les indications avant-Bourse de la banque Julius Bär. Toutes les valeurs composant l'indicateur phare du marché helvétique s'inscrivaient en repli, le poids lourd Novartis (-1,1%) subissant le plus fort tassement.

Le géant pharmaceutique bâlois prévoit un versement initial de 20 millions de dollars à Artio Pharma afin de s'assurer pendant trois ans l'accès à la plateforme exploratoire du laboratoire britannique. La multinationale rhénane compte exploiter cette plateforme pour identifier de nouvelles cibles de réponse consécutive au dommage de l'ADN (DDR), dans le cadre du développement de son portefeuille de thérapies par radioligand.

Les deux autres plus grosses capitalisations du marché helvétique, Roche et Nestlé se montraient plus solides que la moyenne, limitant leur perte à 0,1%. SGS se hissait tout en haut de tableau, avec un repli de 0,1%, devant Swisscom (-0,1%), Geberit et Lonza (tous deux -0,1% également).

ABB et Credit Suisse (-0,2% chacun) se retrouvaient en bas de classement, devançant Novartis. Le numéro un bancaire helvétique UBS en faisait guère mieux, fléchissant de également de 0,2%.

Du côté du marché élargi, Huber+Suhner s'envolait de 2,9%, Baader Helvea recommandant désormais à l'achat le titre du fabricant appenzello-zurichois de connecteurs électriques. Galenica (+0,9%) était aussi en verve, UBS ayant relevé l'objectif de cours du principal exploitant de pharmacies en Suisse, alors que débute ce mercredi la distribution gratuite d'autotests du coronavirus chez les apothicaires.

Bucher Industries (+0,6%) bénéficiait aussi d'un relèvement d'objectif de cours, Mirabaud Securities tablant désormais sur une valeur de 475 francs suisses, contre 400 francs suisses jusqu'alors.

vj/fr