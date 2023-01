Bourse Zurich: ouverture attendue en baisse

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait démarrer sur un léger repli mercredi, après avoir clôturé la veille sans direction claire. Les investisseurs devraient se montrer prudents après la publication mardi soir de résultats de grands groupes américaines inférieurs aux attentes. Les chiffres de Givaudan et Lonza retenaient l'attention sous nos cieux.

La Bourse de New York a terminé mardi en ordre dispersé dans un marché hésitant.

"Les indices européens devraient ouvrir en légère baisse ce matin dans le sillage d'un avertissement sur les résultats de Microsoft", estime John Plassard de Mirabaud Banque.

Au niveau des données macroéconomiques, le baromètre IFO du moral des entrepreneurs animera en fin de matinée les marchés.

A 8h18, le SMI cédait 0,27% à 11'375,75 points selon les indications avant-Bourse de Julius Bär. Toutes les valeurs vedettes pointaient dans le rouge.

Sonova (-1,7%) accusait la perte la plus importante après la rétrogradation de sa recommandation à "underperform" contre "buy" auparavant par Jefferies.

Givaudan (-1,7%) reculait également plus que la moyenne après la publication de ses résultats annuels, tout comme Lonza (-1,2%). Le biochimiste et sous-traitant de l'industrie pharmaceutique a engrangé l'an dernier un chiffre d'affaires de 6,22 milliards de francs suisses, en hausse de 15,1% hors effets de changes. Le groupe gâte au passage ses actionnaires.

Les poids lourds de la cote Roche, Novartis et Nestlé (-0,2% chacun) n'échappaient pas à l'ambiance morose qui prévalait.

Au niveau du marché élargi, une série d'entreprises ont publié leurs chiffres annuels.

Le fabricant de machines textiles Rieter (-2,2%) est parvenu à accroître son chiffre d'affaires l'an dernier, dans un contexte d'inflation. Il a annoncé l'arrivée de Thomas Oetterli comme directeur général dès mars.

Emmi (+0,3%) était l'une des rares actions à s'étoffer après avoir franchi pour la première fois de son histoire la barre des 4 milliards de francs suisses.

lk/jh