Bourse Zurich: ouverture attendue en baisse après Jackson Hole

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait ouvrir en baisse lundi, dans le sillage de New York où la séance de vendredi a pris des allures de grande braderie après le discours de Jerome Powell, président de la Réserve fédérale américaine, à Jackson Hole. Pas moins de 1250 milliards de dollars de capitalisation boursière sont ainsi partis en fumée.

Cette somme représente davantage que la valeur de toutes les cyptomonnaies réunies, note John Plassard, de Mirabaud Banque, dans son commentaire matinal. Le Dow Jones a perdu plus de 1000 points en l'espace d'une seule séance et le Nasdaq a connu sa plus forte baisse journalière depuis juin.

Le discours de Jerome Powell à Jackson Hole, d'une durée de seulement huit minutes, n'a rien révélé de nouveau, mais a mis l'accent sur la souffrance à laquelle feront face les ménages américains dans un proche futur, souligne-t-il. Son engagement total pour vaincre l'inflation a anéanti les espoirs des investisseurs qui espéraient un assouplissement au moins l'année prochaine.

Enfin, de plus en plus de rumeurs ont laissé entendre que la BCE pourrait augmenter ses taux de 75 points de base lors de sa prochaine réunion, le 8 septembre, note encore M. Plassard.

Le message de Jerome Powell était clair comme de l'eau de roche: l'inflation doit baisser, même si les ménages et les entreprises doivent en souffrir, résume de son côté Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote. Il a également évoqué la résilience du marché de l'emploi américain, et a laissé entendre que la Fed serait prête à tolérer un certain ralentissement de ce côté.

A 8h09, le PreSMI calculé par Julius Bär reculait de 0,89% à 10'843,90 points.

Les 20 titres de l'indice SMI évoluaient à l'unisson dans le rouge.

Logitech (-1,9%) tenait la lanterne rouge, derrière Richemont (-1,6%) et ABB (-1,4%).

Novartis (-0,1%) résistait le mieux, juste en dessous de l'équilibre. Le laboratoire bâlois a décroché auprès du gendarme sanitaire européen une homologation de son Scemblix (asciminib) contre une leucémie myéloïde chronique (LMC). Le feu vert de la Commission européenne porte sur la forme de la maladie positive au chromosome de Philadelphie, après au moins deux traitements préalables à base d'inhibiteurs de tyrosine kinase.

SGS (-0,7%) et Swisscom (-0,7%) occupaient les seconde et troisième marche du podium.

Du côté des poids lourds, Roche et Nestlé cédaient 0,9% chacun, de concert avec le marché.

Sur le marché élargi, Ems-Chemie (-1,1%) a publié ses résultats définitifs au premier semestre, avec à la clé un bénéfice net en légère hausse.

rq/ck