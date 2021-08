Bourse Zurich: ouverture attendue en baisse avant Jackson Hole

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait poursuivre jeudi sur la tendance baissière des derniers jours. Les investisseurs pourraient rester sur la retenue, la conférence de la Banque centrale américaine (Fed) à Jackson Hole débutant aujourd'hui.

La Bourse de New York a terminé en modeste hausse mercredi, permettant au Nasdaq et à l'indice S&P 500 d'atteindre de nouveaux sommets.

"Les indices européens devraient ouvrir en légère baisse ce matin malgré les nouveaux records pour le S&P 500 et le Nasdaq. Le début du symposium de Jackson Hole pourrait doucher l'ambiance et les espoirs des investisseurs si Jerome Powell devait être moins complaisant que prévu", prévient l'analyste John Plassard de Mirabaud Banque.

Les marchés attendent impatiemment le discours du président de la Fed de vendredi. Ce dernier pourrait s'exprimer sur la politique monétaire de l'institut et sur les rachats d'actifs.

A 8h20, le SMI cédait 0,16% à 12'344,33 points selon les indications avant-Bourse. Parmi les 20 valeurs clés, uniquement Geberit arrivait à progresser.

Le fabricant de techniques sanitaires s'enrobait de 0,6% après un relèvement de son objectif de cours par Goldman Sachs.

Les poids lourds Nestlé (-0,2%), Novartis (-0,2%) et Roche (-0,2%) n'arrivaient pas à se démarquer non plus.

Lonza (-0,2%) a nommé Philippe Deecke au poste de directeur financier. Il succède à Rodolfo Savitzky qui quittera le groupe bâlois en fin d'année pour Softwareone.

lk/jh