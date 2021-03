Bourse Zurich: ouverture attendue en baisse avant les décisions de la Fed

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait débuter la séance de mercredi en légère baisse, après la clôture dans le vert mardi. Les marchés attendent les décisions de la Banque centrale américaine (Fed) à l'issue d'une réunion de deux jours. En Suisse, les investisseurs s'intéresseront aussi à la publication de quelques résultats annuels de sociétés du marché élargi.

Au lendemain de records à Wall Street, la Bourse de New York a terminé sans direction claire. Si le Nasdaq a avancé un peu, le Dow Jones et le S&P 500 ont en revanche cédé du terrain.

"Il ne devrait pas y avoir de surprises au niveau des décisions de la Fed", estime l'analyste Ipek Ozkardeskaya de Swissquote. Pour l'heure, la Banque centrale américaine maintiendra mercredi ses taux d'intérêt, entre 0 et 0,25%, et ne devrait pas réduire ses achats d'actifs.

Elle va aussi constater l'amélioration de l'économie grâce à l'accélération de la vaccination ainsi qu'au plan Biden, laissant présager des choix difficiles en matière de politique monétaire dans les prochains mois. Plus d'un Américain sur dix est désormais entièrement vacciné contre le Covid-19, les chèques de 1400 dollars ont commencé à être envoyés ce week-end aux Américains, et le printemps est presque là.

A 08h18, le SMI perdait 0,07% à 10'936,84 points, selon les indications avant-Bourse de Julius Bär. A l'exception de Roche et UBS, toutes les valeurs clés se contractaient dans une fourchette se situant entre 0,1% et 1%.

Sans information particulière, UBS (+0,4%) occupait le haut du podium devant Roche (+0,3%).

A l'autre du bout du classement, Credit Suisse (-1,0%) accusait la perte provisoire la plus importante. La banque semblait souffrir de commentaires d'analystes, après la publication de détails sur la marche des affaires en ce début d'année.

Les autres poids lourds Nestlé (-0,2%) et Novartis (-0,1%) pesaient sur l'indice vedette.

Au niveau du marché élargi, Orell Füssli (pas d'indication) est parvenu à étoffer son profit net. Le groupe zurichois actif dans l'édition, la librairie et l'impression de sécurité a vu son bénéfice net bondir à 15 millions de francs suisses, contre 10,9 millions un an auparavant, malgré des ventes et un résultat opérationnel en repli.

Le groupe V-Zug (pas de cours) a bouclé l'année 2020 sur un chiffre d'affaires et des bénéfices en hausse. L'industriel de Suisse centrale explique ce bon résultat en partie par la baisse des charges consécutive à l'annulation d'évènements et de manifestations. Pour l'exercice en cours, la direction se veut optimiste, même si elle s'abstient de s'aventurer sur le terrain des objectifs chiffrés.

lk/al