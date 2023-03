Bourse Zurich: ouverture attendue en baisse en attendant l'emploi américain

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait ouvrir à reculons jeudi matin, tirée vers le bas pas deux titres, alors que les titres sont globalement indécis, dans le sillage de New York et en attendant les données sur l'emploi aux Etats-Unis en février, à l'agenda de vendredi.

Les principaux indices américains ont fini dans le désordre mercredi soir après la publication d'un Livre Beige qui a quelque peu atténué les nouveaux commentaires "hawkish" de Jerome Powell devant la Chambre des Représentants. Pour mémoire, le président de la Fed avait annoncé mardi soir devant le Sénat que la Fed ferait tout pour casser la dynamique de l'inflation, résume John Plassard dans son commentaire matinal.

"Nous pourrions assister à un certain soulagement et à une correction après deux jours difficiles pour les actifs à risque, mais les investisseurs s'abstiendront probablement d'ouvrir de nouvelles positions avant les données sur l'emploi américain de vendredi, et Dieu seul sait ce qui pourrait se produire", écrit de son côté Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote.

En Suisse, la saison des résultats s'est poursuivie ce matin avec les chiffre de Baloise et Rieter, tandis que Credit Suisse a reporté la publication de son rapport annuel pour des raisons techniques. Le poids lourd Novartis était par ailleurs traité hors dividende, ce qui pesait sur l'indice SMI.

A 08h19, le PréSMI calculé par Julius Bär reculait de 0,78% à 10'938,94 points. Toutes les vingt valeurs vedettes étaient dans le rouge.

Novartis (-4,2%) fermait la marche, traité hors dividende de 3,20 francs suisses, derrière Credit Suisse (-3,2%), qui a reporté à une "brève échéance" la publication de son rapport annuel qui était prévue ce matin. Le groupe zurichois explique ce délai par une intervention de dernière minute du gendarme américain des marchés financiers (SEC) concernant de précédentes révisions des flux de trésorerie consolidés en 2020 et 2019.

A l'exception de Logitech (-0,4%) au lendemain de résultats peu appréciés, toutes les valeurs inscrivaient des reculs autour de 0,1%.

Sur le marché élargi, Rieter (-3,1%) a été forcé l'année dernière d'appliquer des hausses de tarifs à ses clients pour contrer l'augmentation des coûts. La rentabilité de l'industriel winterthourois en a pâti, le bénéfice net ayant plongé de 62% à 12,1 millions de francs suisses.

Enfin Baloise (-1,6%) a accusé en 2022 une contraction généralisée de son volume d'affaires, mue principalement par les activités de prévoyance. L'érosion négative de la rentabilité n'empêche toutefois pas le conseil d'administration de relever le dividende proposé aux actionnaires.

rq/vj