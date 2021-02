Bourse Zurich: ouverture attendue en hausse

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait ouvrir sur une tendance légèrement positive lundi matin, après avoir cédé des gains en fin de semaine dernière. La place zurichoise était portée par les bonnes performances de Wall Street, qui a clôturé vendredi sur une note hautement positive, signant sa meilleure semaine en deux mois.

"Les indices européens devraient ouvrir en hausse ce matin dans le sillage de la course effrénée aux records des marchés américains. La correction sur laquelle pariaient (presque) tous les analystes s'est transformée en véritable fièvre acheteuse", a estimé John Plassard de Mirabaud Banque.

En l'absence de nouvelle d'entreprise, les investisseurs devraient se concentrer sur les annonces macroéconomiques. En Suisse, le taux de chômage a encore augmenté en janvier, atteignant 3,7% contre 3,5% en décembre. Il faut remonter à avril 2010 pour retrouver un tel niveau.

A 08h14, le SMI s'affichait en hausse de 0,61% à 10'821,53 points, selon les indications préalables fournies par la banque Julius Bär. L'indice vedette avait terminé vendredi en repli de 0,97%.

La totalité des valeurs vedettes pointait dans le vert, emmenées par AMS (+3,4%).

ABB (+1,5%) était également nettement recherché par les investisseurs, après un relèvement de recommandation et d'objectif de cours par Berenberg. Les autres valeurs cycliques montaient plus lentement à l'instar de Geberit (+0,3%) et Lafargeholcim (+0,4%).

L'horloger Swatch Group (+1,9%) montait aussi, alors que son concurrent genevois Richemont (+0,4%) avançait moins vite.

Roche (+1,3%) bénéficiait aussi de l'attention des intervenants. Le laboratoire rhénan a reçu la désignation de "dispositif de percée" pour son test Elecsys Growth par l'Agence américaine des médicaments (FDA). Novartis (+0,5%) a décroché auprès de la FDA un statut de "percée thérapeutique" pour son asciminib chez des patients souffrant d'une forme résistante de leucémie myéloïde chronique (LMC) ou présentant des intolérances à d'autres traitements.

Le troisième poids lourd Nestlé (+0,3%) évoluait avec le marché.

Sika (+0,4%) s'est emparé de Kreps, présenté comme l'un des principaux fabricants de mortier en Russie. La société acquise génère des recettes annuelles de 15 millions de francs suisses.

Sur le marché élargi, Idorsia (-0,4%) faisait partie des rares perdants, après un abaissement d'objectif de cours par JPMorgan.

Straumann (+1,7%) suivait le mouvement inverse, porté par une augmentation de recommandation et d'objectif de cours par Deutsche Bank.

al/fr