Bourse Zurich: ouverture attendue en hausse

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait poursuivre sa progression mercredi, dans le sillage du nouveau record affiché la veille en clôture par le Nasdaq à Wall Street. Reste que le marché suisse manquait sérieusement d'impulsions en matière de nouvelles d'entreprises en ce début de matinée.

Malgré le nouveau record affiché par le Nasdaq, les principaux indices américains ont fini sans tendance mardi. Les investisseurs craignant que le marché ne soit pas en mode de "surchauffe", écrit John Plassard, de Mirabaud Banque dans son commentaire matinal.

On pourrait assister sous peu à une prise de bénéfices "nécessaire", poursuit l'expert. Ce sont notamment les excès de ces dernières semaines sur le bitcoin ou encore certaines valeurs shortées qui laissent de plus en plus d'interrogations dans le marché.

Sur le front des informations macroéconomiques, l'indice de l'évolution des prix à la consommation en Chine est repassé en territoire négatif en janvier, plombé par les restrictions sanitaires du Nouvel an lunaire. Celles-ci ont entraîné un effondrement des prix dans le transport aérien, notamment. Selon le Bureau national des statistiques (BNS), les prix ont reculé en janvier de 0,3% sur un an, après une légère hausse le mois précédent (0,2%).

Vers 08h07, l'indice SMI s'appréciait de 0,35% à 10'841,87 points, selon les données avant-Bourse de la banque Julius Bär. L'ensemble des vingt valeurs vedettes de la cote notaient en hausse, Lonza (+2,2%) s'échappant seul en tête.

Le titre du fournisseur de produits de base pour l'industrie pharmaceutique, lequel a scellé lundi soir sa concentration sur cette activité en cédant ses activités historiques dans la chimie, bénéficiait du relèvement de l'objectif du cours par Berenberg.

Le groupe bâlois devançait largement ABB (+0,4%), le géant zurichois de l'électrotechnique précédant les bancaires UBS (+0,4%) et Credit Suisse (+0,35%). Les trois poids lourds de la cote, Novartis (+0,3%), Nestlé (+0,2%) et Roche (+0,2% également), se retrouvaient quant à eux en 2e moitié de tableau.

Du côté du marché élargi, le laboratoire Basilea (+2,8%) a confirmé la tolérabilité et l'efficacité de son traitement Derazantinib, actuellement en phase 2 de l'étude clinique FIDES-01. Ce médicament dispose de capacités anti-angiogenèse qui permettent de traiter les cancers présentant une mutation FGFR.

Inficon bondissait de 2,5%, après le relèvement par UBS de l'objectif de cours à 1150 francs suisses. Vifor se repliait pour sa part de 0,8%, après un commentaire prudent de Barclays.

