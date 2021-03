Bourse Zurich: ouverture attendue en hausse

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la séance de mercredi en légère hausse, malgré la clôture en repli de Wall Street mardi. Alors que la saison des résultats se poursuit, les investisseurs se pencheront encore une fois sur l'"affaire Archegos" et ses conséquences sur Credit Suisse, notamment.

Mardi soir, les principaux indices américains ont clôturé en baisse, impactés par la hausse du rendement des bons au Trésor américains. Le 10 ans a effectivement touché un nouveau plus haut de l'année à 1,77%, alors que le rendement des entreprises du S&P 500 se situe à 1,75%, rappelle dans son commentaire matinal John Plassard de Mirabaud Banque.

A 08h11, l'indice SMI notait à 11'134,50 points, soit une hausse de 0,12%, selon les calculs avant-Bourse de la banque Julius Bär. Sur les 20 valeurs constituant l'indice phare de la Bourse suisse, seules trois s'affichaient en hausse, les dix-sept autres reculant.

Côté gagnants, le poids lourd Roche (+0,9%) se hissait sur la plus haute marche du podium. Le laboratoire pharmaceutique bâlois a fait part du lancement d'une palette de tests immunologiques du virus d'Epstein-Barr sur les marchés reconnaissant la certification CE de conformité européenne. La nouvelle offre de la gamme Elecsys ne nécessite qu'un seul prélèvement d'échantillon sanguin et implique pour les patients moins de tests confirmatoires et potentiellement une pose de diagnostic plus rapide.

Le géant bâlois devançait le numéro un bancaire helvétique UBS (+0,9%) et Alcon (+0,1%).

Les deux autres plus grosses capitalisations du marché helvétique Novartis et Nestlé demeuraient pour leur part proches de l'équilibre, ne lâchant que 0,06% et 0,08%, respectivement.

En bas de tableau Credit Suisse (-1,1%) poursuivait son repli, se retrouvant même lanterne rouge, dans le contexte de l'affaire du fonds spéculatif américain Archegos. Mardi soir, Standard & Poor's a abaissé la perspective des ratings "A+/A-1" de la 2e banque helvétique et de ses autres filiales ainsi que la note "BBB" de Credit Suisse Group à "négative" de "stable". Cet abaissement suit l'annonce par l'établissement d'une possible importante perte au 1er trimestre à cause d'un défaut de paiement d'Archegos.

Les autres valeurs intégrant le tableau des perdants limitaient cependant leur chute, l'avant-dernier de la liste, ABB, ne fléchissant que de 0,1%.

Au niveau du SLI, le gestionnaire de fortune Julius Bär (-0,08%) a retrouvé sa pleine liberté de procéder à des acquisitions d'envergure. L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) a levé l'interdiction temporaire imposée en février 2020 en raison de graves lacunes dans la lutte contre le blanchiment d'argent.

Sur le marché élargi, Orascom ODH, Medacta et Poenina ont dévoilé leurs résultats pour l'exercice 2020. Arbonia a pour sa part annoncé une acquisition en Espagne.

