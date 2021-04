Bourse Zurich: ouverture attendue en hausse

Zürich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la séance de mercredi en hausse, malgré la clôture sans direction de Wall Street la veille. Alors que la saison des résultats annuels s'est pour l'essentiel achevée et avant le début de celle des performances trimestrielles, le flux de nouvelles d'entreprises demeurait bien faible en début de matinée.

La Bourse de New York a conclu mardi en ordre dispersé, après les données sur l'inflation américaine et la pause demandée sur le vaccin de Johnson and Johnson. La séance a aussi été marquée par le retour des valeurs défensives. Le Dow Jones a abandonné 0,20%, alors que le Nasdaq, à forte concentration technologique, a solidement avancé de 1,05%. Le S&P 500 a atteint de peu un nouveau sommet, en hausse de 0,33%.

Les investisseurs, qui attendent le début officiel jeudi de la publication de la saison des résultats des entreprises américaines, concentreront ce mercredi leur attention sur la production industrielle européenne de février, ainsi que le discours du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, et la publication du livre beige (Beige Book) de la banque centrale étasunienne.

Vers 08h10, le SMI notait à 11'154,97 points, soit une progression de 0,29%, selon les opérations avant-Bourse comptabilisées par la Banque Julius Bär. L'ensemble des 20 valeurs vedettes de la cote s'affichaient en hausse, Richemont (+2%) et Swatch Group (+1,7%) prenant les devants dans la foulée de la publication mardi d'une solide performance par le concurrent français LVMH.

Lafargeholcim et Sika (tous deux +0,7%) se partageaient la 3e marche du podium, devant ABB, Credit Suisse (+0,3% pour les deux) et UBS (+0,2%). Givaudan (+0,2% aussi) a finalisé l'acquisition du concepteur d'intelligence artificielle français Myrissi, annoncée en février. Les contours financiers de la transactions font toujours l'objet d'une clause de confidentialité.

Les poids lourds du SMI, Nestlé (+0,2%), Roche (+0,2%) et Novartis (+0,1%) se retrouvaient quant à eux en bas de tableau, tous trois affichant une performance inférieure à la moyenne. SGS (+0,1%) héritait de la lanterne rouge.

Parmi les valeurs du marché élargi, Bucher Industries (+1,2%) présentait la plus vive progression, tirant profit du relèvement par la Banque Royale du Canada de l'objectif de cours à 420 francs suisses, contre 360 francs suisses jusqu'alors.

Implenia (pas de cours disponible) a conclu avec la Ville de Zurich un accord mettant un terme aux plaintes et procédures judiciaires liées à la construction il y a plus de dix ans du stade du Letzigrund. Sans dévoiler les termes de l'arrangement, le groupe de construction ajoute qu'il résout aussi les litiges autour de la garantie retenue par la cité de Zwingli et du coût de correction des défauts.

Meyer Burger (pas de cours) a signé un accord de distribution avec la société Solarmarkt pour le marché helvétique. Il s'agit du premier distributeur que la société thounoise en réorganisation rend public.

vj/nj