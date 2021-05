Bourse Zurich: ouverture attendue en hausse

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait débuter la séance de mercredi en hausse, malgré la clôture en repli la veille de Wall Street. Alors que la saison des résultats du 1er trimestre progresse, les investisseurs redoutent toujours une hausse plus rapide que prévue des taux d'intérêts.

Les principaux indices américains ont achevé la séance de mardi en repli, alors qu'un un avion chinois est rentré dans l'espace aérien taiwanais ravivant une nouvelle fois les craintes d'une intervention armée à un certain moment donné. Ensuite, les craintes que la thématique de l'inflation ne soit un sujet récurrent ont aussi poussé les valeurs technologiques fortement à la baisse, notamment Apple et Amazon, note John Plassard, de Mirabaud Banque.

Selon l'expert, les stratégistes de Bank of America, pensent que la progression des prix, pour le moins sur le court terme, devrait être très importante et bousculer très largement le consensus. Les indices ont souffert des propos de la secrétaire d'État au Trésor, Janet Yellen, qui a affirmé qu'il serait judicieux que les taux d'intérêt montent "un peu" pour éviter que l'économie américaine ne soit en surchauffe.

Ce mercredi, les investisseurs se focaliseront sur les indices des directeurs d'achats (PMI) d'avril pour la zone euro et les États-Unis.

Vers 08h08, l'indice SMI notait à 11'034,61 points, en progrès de 0,58%, selon les calculs avant-Bourse de la banque Julius Bär. Alcon (-0,5%) excepté, l'ensemble des 20 valeurs constitutives de l'indice phare du marché helvétique s'affichait dans le vert.

Le spécialiste des produits ophtalmiques Alcon s'est encore repris de la crise du coronavirus au 1er trimestre 2021. Pour l'exercice dans son ensemble, l'entreprise issue d'un spin-off de Novartis, se risque à nouveau à faire des prévisions. Elle les avait auparavant suspendues en raison des incertitudes liées à la pandémie.

En haut de tableau, Geberit (+1,4%) se hissait sur la plus haute marche du podium, le titre du spécialiste st-gallois des techniques sanitaires bénéficiant de plusieurs relèvements d'objectifs de cours. Le poids lourd Roche (+1%) suivait, le laboratoire pharmaceutique bâlois ayant fait part de l'approbation par la Commission européenne de son médicament Tecentriq comme traitement de première ligne en monothérapie contre le cancer des poumons non à petites cellules (CPNPC) présentant une forte expression de PD-L1.

Les deux autres plus grosses capitalisations de la Bourse suisse, se montraient plus discrètes, se retrouvant en seconde partie de tableau, Nestlé progressant de 0,4% et Novartis d'autant. Après les burgers végétariens, saucisses sans viande et thon végétal, Nestlé se renforce à nouveau sur ce segment en pleine croissance. Le géant veveysan de l'alimentation a créé Wunda, une nouvelle marque de lait végétal à base de protéines de pois.

Richemont (+0,8%) occupait le 3e rang, devant ABB (+0,6%) et les deux grandes banques UBS et Credit Suisse (+0,6%).

Sur le marché élargi, Landis+Gyr bondissait de 1,9%, quand bien même le producteur zougois de compteurs électriques Landis+Gyr a plongé dans les chiffres rouges durant l'exercice 2020/21, clos à fin mars. La perte nette s'est élevée à 392 millions de dollars (358 millions de francs suisses), à comparer au bénéfice de 113 millions l'année précédente.

Bucher Industries (+0,5%) a annoncé le rachat, via sa division des systèmes hydrauliques, Bucher Hydraulics, Lenze Mobile Drives, un spécialiste de l'électronique de puissance pour les applications mobiles.

L'aciériste de spécialités Swiss Steel (pas répertorié) a confirmé avoir renoué avec les chiffres noirs au premier trimestre 2021 grâce à un redressement des marchés, des mesures d'économies et d'efficience. Le Lucernois a aussi donné plus de détails sur ses résultats financiers et ses objectifs pour le reste de l'année.

vj/