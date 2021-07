Bourse Zurich: ouverture attendue en hausse

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la séance de mercredi en hausse, dans le sillage du rebond technique affiché la veille en clôture par Wall Street. Alors que la saison des résultats semestriels est pleinement lancée en Suisse, les investisseurs demeurent toujours sur leurs gardes face à l'évolution de la pandémie de Covid-19.

Mardi à New York, l'indice Dow Jones a fini en hausse de 1,62% à 34'511,99 points, le Nasdaq de 1,57% à 14'498,87 points et l'indice élargi S&P 500 de 1,52% à 4323,06 points. Les indicateurs ont ainsi effacé l'essentiel des pertes essuyées lundi.

Pour Peter Boockvar, responsable de l'investissement chez Bleakley Advisory Group, en l'absence d'annonce ou d'indicateur macroéconomique majeur, cette inflexion est d'ordre "technique". Le gérant a cité la chute des taux obligataires américains, notamment le rendement à 10 ans qui a plongé brièvement sous 1,13% pour la première fois depuis début février et entraîné une réaction automatique.

La saison des résultats du deuxième trimestre a bien commencé, note pour sa part Credit Suisse dans son commentaire. Jusqu'à présent, 26 des entreprises cotées au S&P 500 ont dévoilé leur performance et 81% d'entre elles ont dépassé les attentes moyennes des analystes. Les bénéfices globaux du deuxième trimestre devraient augmenter de plus de 80% par rapport à l'année précédente.

Vers 08h10, le SMI notait à 11'967,51 points, en progression de 0,18%, selon les projections avant-Bourse de la banque Julius Bär. L'ensemble des 20 valeurs constitutives de l'indice phare du marché helvétique.

Swiss Life (+0,6%) occupait la première position sur la grille de départ, tout juste devant Novartis (+0,6% également). Le géant pharmaceutique bâlois a généré entre avril et fin juin des recettes de 12,96 milliards de dollars, en rattrapage de 9% ou 14% hors effets de changes. La direction assure avoir constaté une normalisation de la demande dans la plupart des pays et des domaines thérapeutiques, à ses niveaux pré-pandémiques. L'oncologie ou les génériques restent quelque peu en retrait.

Les deux autres poids lourds de la cote, Nestlé (+0,1%) et Roche (+0,1% aussi), pointaient eux en bas de tableau, Swisscom (+0,06%) décrochant la lanterne rouge.

Derrière Swiss Life et Novartis, SGS (+0,4%) occupait la 3e place du podium, suivi par UBS, ABB, Holcim et Givaudan (tous +0,1%).

Sika (+0,1%) a racheté la société américaine American Hydrotech et sa filiale canadienne Hydrotech Membrane Corporation. L'acquisition permet au chimiste zougois de spécialités pour la construction de se renforcer dans l'étanchéification des toits et des bâtiments.

Hors SMI, Valora s'envolait de 5,1%. Si la crise est loin d'être terminée pour le détaillant bâlois, dont les recettes ont stagné au premier semestre, l'exploitant de kiosques et d'échoppes de restauration à l'emporter a cependant retrouvé une rentabilité opérationnelle positive et réduit sa perte nette. Un retour à la rentabilité est confirmé d'ici 2022.

EFG International montait de 1,7%. Le gestionnaire de fortune zurichois est parvenu à améliorer ses résultats tous azimuts au cours des six premiers mois. Le résultat opérationnel a plus que doublé sur un an, alors que le bénéfice semestriel a été multiplié par trois.

Le concurrent Julius Bär lâchait pour sa part 0,4% en dépit de résultats en forte hausse sur les six premiers mois de l'année. A la faveur d'avoirs sous gestion étoffés et d'une baisse des coûts, le bénéfice net IFRS a bondi de 23% à 606 millions de francs suisses.

vj/al