Bourse Zurich: ouverture attendue en hausse

Zurich (awp) - Après le nouveau record inscrit la veille en clôture, la Bourse suisse devrait entamer la séance de mardi en hausse. A l'exception d'une petite acquisition opérée par le chimiste de spécialités bâlois Clariant, le front des nouvelles d'entreprises demeurait bien clairsemé, tout comme celui des informations macroéconomiques, à quelques jours des célébrations du Nouvel An.

A l'image du marché helvétique, la Bourse de New York a entamé la semaine de belle manière, terminant lundi sur une solide hausse. L'indice S&P 500 a atteint un nouveau record et l'indice Dow Jones a clôturé en progrès tout comme le Nasdaq. "En cette saison, la tendance favorise les actifs à risque et Wall Street espère bien terminer l'année sur un traditionnel +bond du Père Noël+ (Santa Claus Rally)", ont souligné les analystes de Wells Fargo.

Sur le front des nouvelles macroéconomiques, la production industrielle au Japon a bondi de 7,2% en novembre sur un mois selon des chiffres officiels publiés mardi. Le bond reflète notamment par la croissance dans le secteur automobile, un fort signe de reprise de l'industrie, freinée depuis des mois par les pénuries.

Toujours au pays du soleil levant, le taux de chômage est légèrement remonté en novembre à 2,8% de la population active, selon des chiffres publiés mardi. Les analystes ont cependant souligné la vigueur du marché du travail dans l'archipel, dont l'évolution sera néanmoins conditionnée au variant Omicron.

Vers 08h07, le SMI progressait de 0,16% à 12'887,32 points, selon les données avant-Bourse de la banque Julius Bär. Les 20 valeurs constitutives de l'indice phare du marché helvétiques s'affichaient toutes en progrès.

Credit Suisse (+0,3%) prenait la tête, devant ABB (+0,3%), UBS (+0,2%) et Givaudan (0,2%).

Quant aux trois poids lourds de la cote, ils se retrouvaient en deuxième partie de tableau, Nestlé gagnant 0,2%, tout comme Novartis et Roche.

Du côté du marché élargi, Clariant s'étoffait de 0,5%, après le rachat pour 60 millions de dollars (55 millions de francs suisses) en numéraire des activités dans l'attapulgite de l'allemand BASF aux Etats-Unis. Le groupe bâlois a parallèlement conclu un accord d'approvisionnement à long terme avec le géant d'outre-Rhin.

Adecco prenait aussi un peu de terrain (+0,3%).

