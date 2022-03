Bourse Zurich: ouverture attendue en hausse

Zürich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la séance en hausse, dans le sillage du rebond affiché la veille par Wall Street. Outre l'évolution de la situation sur le front de l'invasion russe en Ukraine, les investisseurs se focaliseront tout particulièrement sur la réunion du Comité de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed), la banque centrale américaine devant probablement relever ses taux directeurs pour la première fois depuis 2018.

Les principaux indices américains ont fini en nette hausse mardi soir sous l'effet de rachats à bon compte dans les secteurs malmenés depuis le début de la guerre en Ukraine (technologie, consommation ou encore services de communication), observe dans son commentaire John Plassard, de Mirabaud Banque.

Quant à la très attendue réunion du principal comité de politique monétaire de la Fed, elle devrait s'achever sur l'annonce d'une hausse des taux d'intérêt de 25 points de base pour la première fois depuis 2018.

La résurgence des cas de Covid-19 en Chine et la multiplication des confinements dans l'Empire du Milieu n'ont guère pesé sur les marchés américains.

Sur le front des nouvelles macroéconomiques, le déclin de la production industrielle au Japon en janvier a été révisée mercredi à 0,8% sur un mois, soit une baisse un peu moins importante que la première estimation publiée fin février (-1,3%).

Alors que l'armée russe accélère depuis deux jours son déploiement en Ukraine et intensifie les frappes d'artillerie et aériennes, Washington a annoncé augmenter son aide à Kiev. Les pourparlers russo-ukrainiens entamés lundi doivent reprendre mercredi. Plusieurs fortes explosions, accompagnées de colonnes de fumées, ont été entendues à Kiev.

La Russie fait face mercredi à une première échéance de paiement d'obligations qui la menace d'un défaut de paiement, ses avoirs à l'étranger étant gelés par des sanctions occidentales. Moscou doit rembourser 117 millions de dollars sur deux euro-obligations, la première d'une série de plusieurs échéances en mars-avril.

Peu avant 08h20, le SMI notait à 11'851,18 points, soit un bond de 1,45%, selon les calculs avant-Bourse de la banque Julius Bär. L'ensemble des 20 valeurs constitutives de l'indice phare du marché helvétique s'affichaient dans le vert.

Tout en haut de tableau, les deux grandes banques UBS et Credit Suisse (+2,3% tous deux) s'échappaient seules en tête, suivies par le géant genevois du luxe Richemont (+1,9%), celui de l'électrotechnique ABB (+1,8%) et le spécialiste valdo-californien des accessoires et périphériques informatiques Logitech (+1,8%).

Du côté des poids lourds de la cote, le bon Roche (+1,6%) soutenait fermement l'indice, alors que Nestlé et Novartis (+1,1% tous deux) se montraient un peu plus discrets. SGS présentait la plus faible progression, soit de 0,8%.

Hors SMI, le spécialiste soleurois des isolants Von Roll (pas de cours disponible) a renversé la vapeur l'année dernière, retrouvant les chiffres noirs après un exercice 2020 plombé par la pandémie de coronavirus. Le groupe dispose désormais d'une meilleure visibilité grâce à un carnet de commandes bien fourni.

Le spécialiste des substituts osseux Kuros Biosciences (pas de cours) a engrangé des recettes provenant de ses produits deux fois plus élevées en 2021 qu'un an plus tôt. En incluant les revenus de licences, le chiffre d'affaires a atteint 13,8 millions de francs suisses, contre 4,0 millions en 2020.

vj/fr