Bourse Zurich: ouverture attendue en hausse

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la première séance de la semaine en hausse, dans le sillage de la clôture dans le vert de Wall Street vendredi. Les investisseurs continuent cependant de s'inquiéter de la guerre en Ukraine, alors que les découvertes macabres se succèdent dans les environs autour de Kiev désormais libérés par les troupes ukrainiennes.

Vendredi, les principaux indices américains ont fini en légère hausse dans une séance extrêmement volatile en fonction des informations militaires en provenance du front et des discussions entre Kiev et Moscou.

"Les indices européens devraient ouvrir en légère hausse technique ce matin malgré les inquiétudes qui subsistent concernant la guerre en Ukraine. L'inversion de la courbe des taux américains est aussi un sujet d'inquiétude, rappelons que le rendement du 2 ans américain est passé au-dessus de celui à 30 ans pour la première fois depuis près de 15 ans", observe dans son commentaire John Plassard, de Mirabaud Banque.

Sur le front des informations macroéconomiques, les investisseurs suivront la publication de la balance commerciale allemande pour le mois de février.

Peu avant 08h15, le SMI notait en hausse de 0,78% à 12'273,69 points, selon les calculs avant-Bourse de la banque Julius Bär. Les vingt valeurs constitutives de l'indice phare du marché helvétique progressaient, emmenées par Logitech qui s'envolait de 3%.

Goldman Sachs recommande désormais à l'achat l'action du fabricant valdo-californien de périphériques et accessoires informatiques, tout en relevant l'objectif de cours à 107 francs suisses, contre 88 francs suisses jusqu'alors.

Richemont (+1,4%) et Novartis (+1,4% aussi) s'appréciaient aussi fortement. Le géant pharmaceutique bâlois a annoncé une réorganisation dont l'objectif consiste à mieux exploiter les économies d'échelle et générer des synergies. Les modifications devraient permettre de réduire les coûts commerciaux et généraux d'au moins un milliard de dollars d'ici 2024.

Dans le cadre de la réorganisation, Novartis veut rassembler les deux unités Pharmaceutique et Oncologie et les distinguer plutôt par marché, avec d'un côté Innovative Medicines pour les Etats-Unis et de l'autre Innovative Medicines pour l'International. Ces nouvelles entités fonctionneront de manière indépendante.

L'autre géant bâlois de la pharma, Roche (+0,9%) évoluait aussi de manière favorable, la filiale américaine Genentech ayant fait part d'avancées pour deux de ses traitements: un succès d'étude d'Ocrevus contre la sclérose en plaques (SEP) et l'octroi d'une désignation "examen prioritaire" de la part de l'Agence américaine du médicament (FDA) pour Actemra contre le Covid-19.

Quant au 3e poids lourd de la cote, Nestlé, le titre du géant veveysan de l'alimentait grappillait 0,4%. Les deux grandes banques, Credit Suisse et UBS (toutes deux +0,6%) étaient également recherchées. Dans un document d'une vingtaine de pages, Credit Suisse a répondu aux questions de la fondation genevoise Ethos sur l'affaire des fonds Greensill, du nom des fonds "Supply Chain Finance Funds" (SCFF) liés à la société d'affacturage britannique qui a fait faillite en 2021.

Revenant sur la période avant l'effondrement de ces fonds, le numéro deux bancaire helvétique assure avoir confronté Greensill aux informations de presse faisant état de ses difficultés financières. Greensill a "à chaque fois été en mesure de livrer des réponses satisfaisantes", amenant l'établissement "à renoncer à des mesures supplémentaires". Les articles de presse relayant les problèmes de Greensill en 2019 et 2020 ne permettaient pas de penser que Greensill faisait face à de graves difficultés financières, a détaillé la banque.

Hors SMI, Idorsia s'envolait de 3%. Le laboratoire rhénan a indiqué que de nouvelles données, publiées dans le Journal de neurochirurgie, montrent que le clazosentan réduit significativement "l'incidence combinée de la morbidité relative à un vasospasme et la mortalité toutes causes confondues après une hémorragie sous-arachnoïdienne anévrismale, sans aucun résultat inattendu en matière de sécurité".

