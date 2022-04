Bourse Zurich: ouverture attendue en hausse

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la dernière séance de la semaine en nette hausse, dans la foulée de la vive progression affichée à Wall Street en clôture la veille. Alors que le flux de nouvelles d'entreprise demeure modeste, l'assemblée générale de Credit Suisse devrait retenir l'attention. Les investisseurs anticipent désormais de la part de la Réserve fédérale américaine une hausse de taux moins forte qu'initialement prévue.

Les principaux indices américains ont fini en très forte hausse jeudi soir après la publication d'une croissance américaine négative largement en-dessous des attentes. Celle-ci laisserait entendre que la Fed pourrait être moins agressive en termes de hausses de taux, note John Plassard, de Mirabaud Banque, dans son commentaire matinal.

L'économie américaine s'est contractée de 1,4% en rythme trimestriel annualisé au cours des trois premiers mois de 2022, bien en deçà des prévisions du marché qui tablaient sur une expansion de 1,1% et après une croissance de 6,9% au quatrième trimestre de 2021. Le repli illustre principalement le déficit commercial record des Etats-Unis et le ralentissement du rythme des investissements en stocks.

Vers 08h15, l'indice SMI notait à 12'173,22 points, soit une hausse de 0,87%, selon les calculs avant-Bourse de la Banque Julius Bär. L'ensemble des 20 valeurs constitutives de l'indice phare du marché helvétique s'affichait en hausse, la palme en la matière revenant à ABB (+1,2%), alors que SGS (+0,5%) héritait de la lanterne rouge.

Le géant zurichois de l'électrotechnique devançait le numéro un bancaire helvétique UBS (+1,1%) et son dauphin Credit Suisse (+1%). L'établissement aux deux voiles tient ce vendredi son assemblée générale, sans la présence physique des actionnaires, ce qui permettrait à la direction et au conseil d'administration d'éviter les critiques après les défaillances observées notamment dans les affaires liées aux fonds Archegos et Greensill.

Du côté des poids lourds de la cote, Roche (+1% aussi) a fait part d'une efficacité intacte sur trois ans de son traitement Evrisdy contre l'amyotrophie spinale de type 1 touchant des enfants. Novartis et Nestlé (+0,7% tous deux) se montraient un peu moins vaillants.

Hors SMI, Stadler Rail (+1,3%) a annoncé une commande d'un montant non dévoilé pour 30 locomotives bimodales diesel-électrique en Grande-Bretagne.

Le conseil d'administration d'EFG International (+0,9%) doit accueillir prochainement Boris Collardi en son sein. L'ancien timonier de Julius Bär et éphémère associé de Pictet prévoit de reprendre les 3,6% du capital d'EFG mis en vente par Spiro Latsis. Le gestionnaire de fortune zurichois prévoit de convier prochainement ses actionnaires à une assemblée générale extraordinaire pour entériner ces changements.

vj/ck