Bourse Zurich: ouverture attendue en hausse

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait encore une fois tenter une ouverture en hausse, dans la foulée de la bonne tenue des marchés d'actions la veille en clôture depuis bientôt une semaine. Les investisseurs restent cependant soucieux de l'évolution conjoncturelle, alors que le flux de nouvelles se tarit en ce début de vacances d'été, en attendant les premières salves de résultats semestriels.

Les principaux indices américains ont fini en hausse hier soir dans la poursuite du rebond technique initié il y a près d'une semaine. "Nous sommes actuellement dans les deux meilleures semaines de l'année pour le S&P 500, si on prend les statistiques historiques depuis 1930", rappelle John Plassard dans son commentaire matinal. Une évolution qui tend à confirmer que les deux premières semaines de juillet sont en moyenne les deux meilleures semaines de l'année depuis 1930, ajoute l'expert.

Sur le front des informations macro-économiques, la consommation des ménages japonais a de nouveau diminué en mai, reculant de 0,5% à prix constants sur un an selon des données publiées vendredi. Elle a accusé le coup d'une reprise économique moins forte qu'attendue. Ce vendredi, les investisseurs scruteront très attentivement les chiffres de l'emploi américain en juin.

Peu avant 08h10, le SMI notait à 10'951,47 points, soit une progression de 0,10%, selon les données avant-Bourse compilées par la banque Julius Bär. L'ensemble des vingt valeurs constitutives de l'indice phare du marché helvétique gagnaient du terrain, la plupart n'affichant toutefois qu'une modeste hausse de 0,1%.

En haut de tableau, Logitech (+0,9%) s'échappait seul en tête, devant UBS (+0,1%) et ABB (+0,1%). Public Eye a déposé vendredi une dénonciation pénale contre le numéro un bancaire helvétique auprès du Ministère public de la Confédération (MPC). La dénonciation documente de possibles actes de blanchiment d'argent et un possible défaut de vigilance en matière d'opérations financières au sein d'UBS pour empêcher le blanchiment de fonds.

Les trois poids lourds de la cote Novartis, Nestlé et Roche (+0,1%) progressaient également de concert avec l'indice. Holcim (+0,1%) a fait main basse sur le roumain General Beton Romania. Ce dernier emploie 160 collaborateurs répartis sur huit sites de production de béton prêt à l'emploi et doit générer sur l'année en cours des revenus de l'ordre de 45 millions d'euros (44,08 millions de francs suisses).

La lanterne rouge revenait pour sa part à Swisscom (+0,06%), derrière SGS (+0,06 aussi). Le spécialiste genevois de l'inspection et de la certification a fait part de l'extension de ses capacités dans le secteur de le santé et de la nutrition en se portant acquéreur de Proderm, une société basée à Hambourg spécialisée dans les tests cliniques pour les cosmétiques, les produits de soin et les produits médicaux. Aucune mention n'est faite des contours financiers de la transaction.

Swisscom a interjeté recours contre l'amende de 72 de francs suisses infligée dans la procédure Pay-TV.

vj/rq