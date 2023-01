Bourse Zurich: ouverture attendue en hausse

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait poursuivre son rebond jeudi, après avoir clôturé la veille en hausse, tout comme Wall Street. Les investisseurs, requinqués par la réouverture de l'économie chinoise, se veulent optimistes avant la très attendue publication dans l'après-midi des chiffres de l'inflation américaine (CPI) en décembre. Mais, au vu des précédentes parutions du CPI, les réactions pourraient être extrêmement violentes.

Les principaux indices américains ont fini en hausse mercredi dans le sillage de la réouverture de l'économie chinoise et dans l'espoir que l'inflation américaine soit en-dessous des attentes, observe John Plassard, de Mirabaud Banque. Le Nasdaq a aligné une 4e séance consécutive de hausse. Revenant sur le renchérissement outre-Atlantique, JP Morgan par exemple estime qu'il y a 85% de chances que les chiffres de l'inflation fassent grimper l'indice S&P d'au moins 1,5%. Les investisseurs peuvent ainsi envisager de jouer un rallye à court terme, note M. Plassard. Selon la banque américaine, les valeurs qui devraient notamment en bénéficier sont le secteur de la technologie, en particulier les entreprises fortement shortées et "non rentables".

Du côté des premières informations macroéconomiques du jour, l'inflation en Chine sur l'ensemble de 2022 a progressé en moyenne de 2%, à rebours des principales économies qui ont vu les prix s'envoler, selon des chiffres officiels.

Peu après 08h10, le SMI consolidait l'avance prise mercredi notant à 11'268,93 points, soit une progression de 0,20%. Seul Logitech perdait du terrain, le titre du fabricant de périphériques et accessoires informatiques chutant de 16,7% après la publication des résultats provisoires pour le 3e trimestre de l'exercice décalé 2022/23 en recul.

Au troisième trimestre, le groupe vaudois a dégagé un chiffre d'affaires compris entre 1,26 et 1,27 milliard de dollars et un résultat d'exploitation non-GAAP entre 198 et 203 millions, soit un recul de 33 à 34% par rapport à la même période l'exercice précédent. La marge opérationnelle est attendue dans une fourchette entre 15,7 et 16,0%.

En haut de tableau, deux des trois poids lourds de la cote, à savoir Nestlé et Roche (tous deux +0,5%) prenaient la direction des opérations, devant ABB (+0,4%), UBS (+0,4%), Givaudan (+0,3%), Holcim et Credit Suisse (+0,3% aussi). Roche a obtenu de la Commission européenne une extension d'indication pédiatrique pour son traitement antigrippal Xofluza (baloxavir marboxil). Le successeur du Tamiflu (oséltamivir) - qu'une recommandation controversée de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) contre la grippe aviaire a rendu célèbre au début du siècle - pourra être prescrits aux enfants dès un an pour le traitement de l'influenza sans complication, ainsi qu'en prévention après exposition à la maladie.

La troisième plus grosse capitalisation du marché helvétique, Novartis (+0,2%) se montrait un peu moins solide, se retrouvant en queue de classement juste devant Swisscom (+0,2%) et Logitech.

Hors SMI, Schindler (+1,8%) et Bossard (+1,2%) progressaient sensiblement. Bossard a poursuivi sa croissance l'an dernier, malgré un environnement économique exigeant et la vigueur du franc. Franchissant comme attendu le cap du milliard de francs suisses, le chiffre d'affaires du spécialiste zougois des vis et autres éléments de fixation a bondi en l'espace d'une année de 15,9% à 1,15 milliard de francs suisses.

Swissquote (+0,8%) était aussi en verve. La banque en ligne de Gland a livré un premier aperçu de sa performance 2022, assurant au passage avoir atteint les objectifs qu'elle s'était fixés. Le rapport préliminaire évoque un chiffre d'affaires de plus de 400 millions de francs suisses et un bénéfice avant impôts supérieur à 185 millions.

VAT Group dégringolait de 4,2%. Le fabricant saint-gallois de pompes à vide VAT a certes indiqué avoir clôturé l'exercice 2022 sur des valeurs record à tous les niveaux. Mais en raison de la faiblesse de l'industrie des semi-conducteurs, l'entreprise anticipe un affaiblissement de ses affaires cette année.

vj/rq