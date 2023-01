Bourse Zurich: ouverture attendue en hausse

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait démarrer la séance de lundi avec entrain, reprenant de la vigueur après avoir terminé la semaine précédente sans direction. Les investisseurs pourront se concentrer sur quelques annonces d'entreprises en Suisse, avec Temenos et Sika, alors que Wall Street restera fermée en raison d'un jour férié aux Etats-Unis.

La Bourse de New York a terminé en hausse vendredi, au plus haut depuis un mois, surmontant les échos alarmants des banques sur l'économie américaine grâce à un indicateur qui signale que le moral des consommateurs américains s'améliore.

En Europe, le front des nouvelles était clairsemé avec uniquement les prix de gros au mois de décembre en Allemagne à évaluer par les intervenants. La suite de la semaine sera plus chargée, avec notamment mardi la croissance en Chine au 4e trimestre et jeudi la publication des minutes de la Banque centrale européenne (BCE) et un discours de sa présidente Christine Lagarde.

"Les indices européens devraient ouvrir en hausse ce matin dans de nouveaux signes de détente sur l'inflation américaine. Attention cependant à l'excès d'euphorie qui pourrait se matérialiser ces prochains jours", a averti John Plassard de Mirabaud Banque dans un commentaire.

Vers 08h07 à la Bourse suisse, l'indice SMI s'apprêtait à ouvrir en hausse de 0,26% à 11'320,17 points, selon les indications préalables concoctées par Julius Bär. Vendredi soir, il avait clôturé en progression infime de 0,03%. L'ensemble des valeurs vedettes se préparait à une séance dans le vert.

Temenos (+0,3%) était modestement recherché par les investisseurs. L'éditeur de logiciels bancaires a vu sa rentabilité s'étioler au quatrième trimestre 2022. Alors que les recettes n'ont que peu reculé en rythme annuel, la performance opérationnelle a été amputée de plus d'un quart. Dans la foulée, l'entreprise a annoncé le départ de son directeur général Max Chuard et le remplacement prochain de son président Andreas Andreades.

Sika (+1,3%) accélérait par contre nettement la cadence. Le chimiste de la construction a cédé des activités liées aux additifs du groupe MBCC à Ineos Enterprises, permettant à la société zougoise d'avancer dans la finalisation de l'acquisition de cette unité de l'allemand BASF. Sika a confirmé que le rachat de ce dernier, qui devrait être finalisé au premier semestre, doit générer des synergies de 160 à 180 millions.

Les autres titres suivaient le mouvement général, notamment les poids lourds Nestlé, Novartis et Roche (tous les trois +0,2%).

Sur le marché élargi, hormis Tecan (-2,5%) et Ypsomed (+3,5%), le mouvement haussier s'annonçait également homogène.

Credit Suisse a relevé la recommandation d'Ypsomed à "outperform", contre "neutral" précédemment. L'objectif de cours monte à 235 francs suisses, contre 165 francs suisses. Le développeur de dispositifs d'injection devrait croître avant tout dans le secteur à forte marge des pompes en Europe avant de rentrer sur le marché chinois en 2024.

