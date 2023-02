Bourse Zurich: ouverture attendue en hausse

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la séance de jeudi en hausse, dans la foulée de la clôture dans le vert de Wall Street la veille. Après s'être penchés sur des ventes au détail aux Etats-Unis meilleures que prévu, les investisseurs se concentreront ce jour sur une nouvelle salve de résultats annuels, dont ceux du numéro un mondial de l'alimentation Nestlé.

Jeudi les marchés américains ont achevé la séance dans le vert. Alors que les données américaines sur l'emploi sont restées solides, l'inflation continue de baisser mais la tendance à la baisse donne des signes de ralentissement, observe Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote. "Et les données d'hier sur les ventes au détail aux États-Unis sont venues couronner le tout, avec une hausse spectaculaire de 3% des ventes au détail le mois dernier, soit la plus forte hausse de ces deux dernières années".

Ces chiffres ne sont clairement pas le type de chiffres que l'on s'attend à voir pour une économie qui s'enfonce dans la récession. "Tout cela est une excellente nouvelle, mais ce n'est clairement pas ce que nous nous attendions à voir", a ajouté l'experte.

Peu avant 08h15, le SMI notait à 11'303,29 points, soit une hausse de 0,27%, selon les calculs de la banque Julius Bär. L'ensemble des valeurs constitutives de l'indice phare s'affichaient dans le vert, le poids lourd Nestlé (+0,7%) prenant la direction des opérations.

Si le géant veveysan de l'alimentation a vu son bénéfice net chuter l'an dernier de 45% en raison de la cession d'un partie de ses parts dans L'Oréal en 2021, alors que ses ventes ont crû de plus de 8%, il a toutefois accru son résultat opérationnel et la marge correspondante.

Les deux autres plus grosses capitalisations du marché, les pharmas rhénanes Roche et Novartis (tous deux +0,1%) se retrouvaient en queue de classement, laissant toutefois la lanterne rouge à la défensive Swisscom (+0,1% également). En haut de tableau, ABB (+0,2%) et UBS (+0,2% aussi) complétaient les trois premières positions sur la grille de départ.

Hors SMI, Cosmo bondissait de 2,7%. Le laboratoire transalpin a bénéficié l'année dernière de la commercialisation de nouveaux produits, soit le traitement contre l'acné Winlevi et l'endoscope Gi Genius. Recettes et bénéfice opérationnel ont ainsi progressé, ce qui va profiter aux actionnaires.

Le développeur de logiciels bancaires Temenos (+0,2%) a avancé la date de son assemblée générale au 3 mai, en lieu et place du 7 juin agendé à l'origine. L'ajustement comble partiellement une exigence du remuant actionnaire Petrus Advisors, qui préconise la tenue de l'évènement en avril déjà.

vj/ol